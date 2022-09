Baidens sliecas kandidēt uz otro amata termiņu

ASV prezidents Džo Baidens svētdien intervijā telekanālam CBS atzina, ka sliecas kandidēt uz otro amata termiņu, tomēr galīgais lēmums vēl nav pieņemts.

Intervijā ar raidījuma "60 Minutes" vadītāju Skotu Peliju, kas tika pārraidīta svētdien, CBS korespondents prezidentam tiešā formā uzdeva jautājumu, vai ir sagaidāms, ka viņš kandidēs uz otro amata termiņu.

"Vai jūs esat apņemies kandidēt vēlreiz, vai arī ir jābūt zināmiem nosacījumiem, kam būtu jābūt pareiziem," vaicāja Pelijs.

"Ir daudz par agru, lai pieņemtu šādu lēmumu," sacīja Baidens, piebilstot, ka plāno fokusēties uz to, lai "darītu savu darbu" un ka pret likteni izturas "ar lielu cieņu".

Kā norādīja prezidents, viņš šim jautājumam pievērsīsies pēc novembrī gaidāmajām starpposma vēlēšanām.

"Tas, ko es daru, - es daru savu darbu. Es darīšu šo darbu," sacīja Baidens. "Un laika posmā, kas būs saprātīgs - pēc nākamā vēlēšanu cikla un nākamajā gadā - es pieņemšu lēmumu par to, ko darīt."

"Ziniet, ja es jums pateiktu, ka es kandidēju atkal, tā pēkšņi, man uzreiz svarīgi kļūtu daudzi faktori - prasības, kas man būtu jāmaina un jāvirzās uz priekšu, un jādara attiecībā uz vēlēšanu likumu," viņš sacīja.

Tomēr intervētājs uzstāja.

"Ziniet, mans nodoms, kā es to no sākuma sacīju, ir kandidēt atkal," atbildēja Baidens. "Bet tas ir tikai nodoms. Bet vai tas ir stingrs lēmums kandidēt atkal? To vēl nāksies redzēt."