Baidens telefonsarunā Zelenskim apliecinājis ASV atbalstu Ukrainai

ASV prezidents Džo Baidens 9. decembrī paziņoja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka ASV pilnībā atbalsta Ukrainas suverenitāti laikā, kad tā saskaras ar Krievijas karaspēka koncentrēšanos pie tās robežām, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Baidens "atkārtoti apstiprināja Savienoto Valstu nelokāmo apņemšanos ievērot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti," teikts Baltā nama paziņojumā pēc abu prezidentu aptuveni 90 minūšu ilgas sarunas. Baidens arī "paskaidroja, ka ASV un to sabiedrotie un partneri ir apņēmušies ievērot "bez Ukrainas nav nekādu lēmumu vai diskusiju par Ukrainu" principu, teikts paziņojumā.

Viņš arī atkārtoti uzsvēra, ka ASV un to sabiedrotie noteiks Krievijai ekonomiskās sankcijas un pastiprinās aizsardzības palīdzību Ukrainai un Krievijai tuvākajiem NATO sabiedrotajiem gadījumā, ja Maskava iebruks Ukrainā, paziņoja Baltais nams.

Ukrainas prezidents Zelenskis mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja: "ASV prezidents mani informēja par savu sarunu ar [Krievijas prezidentu Vladimiru] Putinu. Pārrunājām arī iespējamos Donbasa konflikta risināšanas formātus un apspriedām Ukrainas iekšējo reformu gaitu."

