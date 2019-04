Baidens trešoreiz kandidēs uz ASV prezidenta amatu

Bijušais ASV viceprezidents Džo Baidens šodien pieteicis kandidatūru uz ASV prezidenta amatu 2020. gada vēlēšanās, ziņo aģentūra "Reuters".

Par savu kandidatūru Baidens paziņoja videoklipā, kas publicēts portālā "YouTube". "Ja mēs Donaldam Trampam dosim iespēju astoņus gadus pavadīt Baltajā namā, viņš uz visiem laikiem un fundamentāli izmainīs šīs nācijas tēlu - kas mēs esam. Un es nevaru stāvēt malā un uz to noskatīties ," kampaņas pieteikuma video izteicās Baidens.

Spekulācijas par Baidena pievienošanos plašajam Demokrātiskās partijas prezidenta amata kandidātu pulkam ASV politiskajā telpā bijušas jau ilgāku laiku. 76 gadus vecajam politiķim ir relatīvi augsti popularitātes reitingi, kas viņam ļauj cerēt uz sekmīgu startu cīņā par Demokrātiskās partijas nomināciju prezidenta amatam.

Vairums redzamāko demokrātu kandidātu, tostarp Bērnijs Sanderss, Kamala Harisa un Elizabete Vorena, pauduši atbalstu kreisā flanga politiskajām idejām. Baidena kandidatūra parādīs to vai demokrāti izvēlēsies politiķi, kurš pārstāv centriski-kreiso flangu (Baidens) un varētu iegūt to vēlētāju atbalstu, kas 2016. gadā nobalsoja par Donaldu Trampu, vai arī kādu no progresīvā flanga pārstāvjiem (Sanderss, Harisa, Vorena un citi), atzīmē “Reuters”.

Šī jau ir trešā reize, kad Baidens pieteicis savu kandidatūru cīņai par Baltā nama atslēgām. Pirmoreiz viņš šajā cīņā iesaistījās 1988. gadā, bet otrreiz – 2008. gadā.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3