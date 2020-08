Baidens viceprezidenta amatam izraugās Kamalu Harisu

ASV Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Džo Baidens otrdien izraudzījās viceprezidenta amatam senatori no Kalifornijas Kamalu Harisu, kas kļuva par pirmo šim amatam izraudzīto afroamerikānieti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baidens šādi atzina, ka afroamerikāņu vēlētājiem būs svarīga loma, lai viņš ASV prezidenta vēlēšanās novembrī gūtu uzvaru pār Donaldu Trampu. Jau ziņots, ka 100 prominentu afroamerikāņu vīriešu pirmdien publicētā atklātā vēstulē mudināja Baidenu viceprezidenta amatam izraudzīties melnādainu sievieti un brīdināja, ka pretējā gadījumā viņš vēlēšanas varētu zaudēt.

55 gadus vecā Harisa ir bijusī Baidena sāncense Demokrātu partijas priekšvēlēšanās prezidenta kandidāta izvirzīšanai. Harisa 2011.-2017.gadā bija Kalifornijas štata ģenerālprokurore un 2017.gada janvārī kļuva par ASV senatori no Kalifornijas štata.

Harisa 2019.gada janvārī paziņoja par kandidēšanu uz ASV prezidenta amatu vēlēšanās 2020.gadā, kļūstot par sesto kandidāti no Demokrātu partijas un cerot kļūt ne tikai par pirmo sievieti ASV prezidenta amatā, bet arī par pirmo melnādaino sievieti ASV augstākajā amatā.

Viņa bija agrīna favorīte demokrātu priekšvēlēšanu sacensībā, bet decembrī paziņoja par izstāšanos no tās, paskaidrojot saviem atbalstītājiem, ka viņai nav finansiālu līdzekļu šīs sacensības turpināšanai. Sievietes vēl nav bijušas ne ASV prezidenta, ne viceprezidenta amatā. Viņas ir divreiz izvirzītas viceprezidenta amatam - Džeraldīna Ferrero no Demokrātu partijas 1984.gadā un Sāra Peilina no Republikāņu partijas 2008.gadā.