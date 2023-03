Bailes no eskalācijas un Putina kodoldraudiem ir kļūdaina politika, brīdina atvaļināts ģenerālis

Ukraiņi ir sīvi cīnītāji, kas ātri mācās un to spēkiem ir visi nepieciešamie elementi, lai gūtu panākumus karā pret Krieviju. Ja vien ASV palīdzētu izstrādāt stratēģiju un nodrošinātu visu nepieciešamo ekipējumu, Kijiva savas teritorijas spētu atgūt jau pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma otrās gadadienas, taču neizskatās, ka Džo Baidena administrācijai "ir iekšas to darīt", intervijā "The Washington Post" savu viedokli pauž atvaļināts ASV ģenerālis un domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) vadītājs Džeks Kins.

Viņš paredz, ka Ukrainas pretuzbrukums varētu sākties maijā vai jūnijā, lai gan ukraiņi to būtu gribējuši sākt jau pirms vairākām nedēļām – taču viņiem joprojām nav pietiekami daudz tanku, bruņumašīnu un mobilitātes.

Ja Ukraina iegūtu nepieciešamos ieročus, viņi spētu izlauzties cauri Zaporižjas apgabalam, sasniegt Azovas jūru un likvidēt okupantu sauszemes savienojumu ar Krimu, uzskata Kins. Tad ar tālas darbības raķetēm viņu varētu graut pussalā izvietotos okupantu spēkus un, iespējams, spētu ielauzties Krimā.

Uz to brīdi ukraiņiem gan vajadzētu tālas darbības raķetes ATACMS, kas spēj sasniegt 300 kilometru tālus mērķus, un modernus iznīcinātājus, piemēram, F-16. "Ar šīm spējām Ukraiņiem ir iespēja atgūt savu teritoriju, jā," secina ģenerālis.

Uz žurnālista jautājumu, vai tas nozīmē, ka Ukrainas uzvara ir atkarīga no prezidenta Baidena vēlmes nodrošināt Kijivai ieročus, Kins skaidro, ka veiksmīgam konvencionālajam apvienoto spēku karam ir nepieciešami tanki, bruņumašīnas, kas pārvadā kājniekus, liels daudzums artilērijas, pretgaisa aizsardzības sistēmas, koordinēta artilērijas un gaisa atbalsta darbība.

"Tās ir veiksmes sastāvdaļas. Un ja šo sastāvdaļu nav, nevar iegūt to teritoriju, ko vēlaties, tajā laikā, kādā vēlaties to ieņemt," rezumē eksperts.

Kins turpina, ka ASV ir apvienoto spēku konvencionālo operāciju virtuozs, kas var izstrādāt plānu un stratēģiju veiksmīgai operācijai pret krieviem.

"Un ukraiņi, ak Dievs, viņi tik labi mācās. Viņi apgūst ātri. Viņi ir sīvi cīnītāji. Viņiem ir visi vajadzīgie elementi, kas nepieciešami panākumiem. Viņiem tikai vajag stratēģiju, ko mēs varam palīdzēt savietot ar pareizo aprīkojumu, un mēs varam padzīt krievus. Esmu par to pilnīgi pārliecināts. Bet neizskatās, ka kādam būtu iekšas to darīt," atvaļināto ģenerāli citē medijs.

Eksperts apstiprinoši atbild uz jautājumu, vai Ukraina savas teritorijas spētu atgūt pirms iebrukuma otrās gadadienas, ja ASV nodrošinātu visu nepieciešamo: "Ja mums tur būtu viss nepieciešamais, jā, es domāju, mēs varētu."

Runājot par ASV ieroču piegādēm, Kins atzīmē, ka arī saņemtās sistēmas bieži vien nav nodrošinātas savlaicīgi: "Sākumā mēs sakām nē un tad pēc pāris mēnešiem mēs sakām jā. Un tā tas turpinās veselu gadu."

Viņa ieskatā bažas rada tas, ka prezidenta administrācija, Pentagons un citi nacionālās drošības spēlētāji ir pieļāvuši, ka "Putina eskalācijas draudi" ir kļuvuši par "galveno ceļvedi, piegādājot Ukrainai ieročus".

"Absolūtās bailes no eskalācijas" ir ietekmējušas politiskos lēmumus, un atbalsts ir sniegts pa daļām, kas nozīmē lēnu Ukrainas spēju attīstību, skaidro militārists.

"Un tas tiešām ir diezgan nepamatoti, jo par spīti visiem mūsu ieročiem, kas ir iedoti un uzlabojuši viņu spējas turpināt karu, no Krievijas puses eskalācija nav notikusi. Tāpēc, es domāju, ka šī politika ir nepareiza," pauž Kins.

Tāpat Kins pauž neizpratni, kāpēc lai Krievijas kodolieroču žvadzināšana Rietumos kļūtu par veto konvencionālo ieroču piegādēm Ukrainas cīņai par brīvību. Ģenerālis uzsver, ka pakļaušanās šādai šantāžai ir "absolūti nepareizs signāls" tādām valstī kā Ķīna un Ziemeļkoreja, kā arī Irāna, kura vēlas iegūt savus kodolieročus.

"Skatoties uz Krievijas ģenerāļiem es instinktīvi zinu, ka viņi neieteiks Putinam Ukrainā izmantot taktiskos kodolieročus. Viņi labi zina, ka nevar pasargāt savus spēkus no briesmām, ko tur radītu taktiskais kodolierocis. Tā nav PSRS armija. Tā ir Krievijas armija, kas nav tam trenējusies un tai nav aizsardzības līdzekļu. Nav pamata to saglabāt kā argumentu ASV politikā," citē medijs.

Runājot par to, vai Krievijas iebrukumu varēja novērst, atvaļinātais militārists norāda uz ASV politikas kļūdām.

"Mēs pavadījām astoņus Obamas administrācijas gadus, paciešot Putina īstenoto Krimas aneksiju un ieiešanu Ukrainas austrumos. Deklarējām sarkano līniju ķīmisko ieroču izmantošanai Sīrijā un tad nedarījām neko, kad tas notika, nedarījām neko ar situāciju Ukrainā. Un tad atnāk Baidena administrācija, un Putins izvieto 70 000 karavīru uz robežas. Kāpēc viņš to darīja? Viņš vēlējās redzēt Baidena reakciju. Un Baidens pārtrauc ieroču piegādes Ukrainai. Kādu signālu Putins līdz ar to saņēma?" retoriski vaicā Kins.

Tad sekoja ASV spēku izvešana no Afganistānas, un viss kopā liek nelabvēļiem izdarīt secinājumus, ka ASV ietekme samazinās un tām nav politiskās gribas un mugurkaula stāties pretī pretiniekiem, skaidro analītiķis.

To visu no malas vēro arī Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, kurš ir apņēmības pilns aizvietot ASV kā globālā līdera lomu, brīdina Kins.

Atbildot kritiķiem, kas uzskata, ka Vašingtona pārāk daudz naudas tērē atbalstam Ukrainai, atvaļinātais ģenerālis norāda, ka 100 miljardi dolāru ir daudz, tomēr vien niecīga daļa no ASV sešu triljonu dolāru budžeta. Turklāt ieguvumi, apturot Krievijas agresiju, būs vēl lielāki.

"Ja mums izdosies, tas burtiski liks Sji padomāt divreiz pirms iebrukt Taivānā. Kad viņš redzēs ASV ģeopolitisko nostāju, kas ir saskaņota ar sabiedrotajiem, tas būs milzīgs vēstījums. Domāju, ka arī Irāna to saņems," modelē Kins.

Noslēgumā atvaļinātais ģenerālis brīdina, ka Putina sapņi par Krievijas impērijas atjaunošanu ir jāuztver nopietni, tāpēc Krievija Ukrainā ir jāsakauj, lai viņš nebūtu spējīgs iebrukt Baltijas valstīs, Bulgārijā vai Rumānijā.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.