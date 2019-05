Baltijas valstis un ASV vienojas pastiprināt sadarbību enerģētikā

Baltijas valstis un ASV vienojušās pastiprināt sadarbību enerģētikā, plānojot septembrī Viļņā rīkot pirmo tikšanos formātā "3+1", pirmdien paziņojis Lietuvas prezidentes birojs.

Šāda vienošanās pirmdien panākta Kijevā, kur pēc Vašingtonas iniciatīvas sarīkota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentu un ASV enerģētikas ministra Rika Perija tikšanās.

Kā uzsvērusi Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, ASV ir Baltijas valstu stratēģiskā partnere, kas atbalsta Lietuvas centienus dažādot energoresursu piegādes avotus, samazināt atkarību no Krievijas gāzes un stiprināt reģiona enerģētisko patstāvību.

Iecerēts, ka formāts "3+1" ļaus pastiprināt sadarbību Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijā ar Eiropas tīklu, kiberdrošības stiprināšanā, atjaunojamo energoresursu izmantošanā un kopīga reģionālā gāzes tirgus izveidē, īpašu uzmanību pievēršot sašķidrinātās dabasgāzes importa paplašināšanai.

Tikšanās laikā Kijevā pārrunāts arī jautājums par sašķidrinātās dabasgāzes piegādi no ASV. Lietuva bija viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kas sāka importēt sašķidrināto dabasgāzi no ASV caur Klaipēdas termināli.