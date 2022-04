Baltkrievijā aiztur trīs krievu armijas aizkavēšanā vainotus 'dzelzceļa partizānus'

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicētas Aleksandra Lukašenko valdībai lojālo mediju reportāžas par trim aizturētajiem, kuri tiek vainoti diversijās uz dzelzceļa, lai padarītu lēnāku Krievijas karaspēka pārvietošanu no Kijivas uz Donbasu. Aizturētie video redzami ar šautām brūcēm un smagi piekauti.

Martā Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba vadītājs Franaks Vjačorka vēstīja, ka valstī esošie opozicionāri rada šķēršļus Baltkrievijas karaspēka ievešanai Ukrainas teritorijā.

"Baltkrievija ir partizānu zeme. Mūsu varoņi aptur Krievijas vilcienus, bojā Krievijas tehniku, izplata skrejlapas, lai novērstu Baltkrievijas karaspēka iekļūšanu Ukrainā. Ukraina uzvarēs, arī Baltkrievija tiks atbrīvota," tviterī rakstīja Vjačorka.

Tika ziņots, ka Ukrainas dzelzceļa darbinieki kara pirmajās nedēļās aicināja Baltkrievijas kolēģus nepildīt noziedzīgās pavēles un nevadīt Krievijas militāros vilcienus uz Ukrainu. Šim aicinājumam arī Baltkrievijas dzelzceļa darbinieki bija atsaukušies.

Taču tagad, kā savā tvitera kontā vēsta "Visegrád 24", baltkrievu drošībnieki režīmam lojālajos medijos lepojušies ar šo sabotieru aizturēšanu.

Video skaidrots, ka trīs vīrieši aizturēti 30. martā un 1. aprīlī. Tiek apgalvots, ka partizāniem par "terorismu", proti, dzelzceļa signālu kastes sabojāšanu ir samaksāts.

Belarusian TV has aired the arrest of 3 “Railway Partisans” caught while sabotaging rail infrastructure in order to slow down Russia’s troop redeployment from Kyiv to the Donbas.

These men are heroes! pic.twitter.com/YM2rgpnOi3

