Baltkrievijā dislocētās okupantu vienības, visticamāk, netiks izmantotas uzbrukumam pret Ukrainu, ziņo Lielbritānija

Lai gan Krievija Baltkrievijā uztur lielu skaitu spēku, tie lielākoties tiek iesaistīti apmācībās. Maz ticams, ka tie veidos būtisku uzbrukuma spēku, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 8. janvārī Baltkrievijas Aizsardzības ministrija paziņoja par kopīgām Krievijas un Baltkrievijas taktisko lidojumu mācībām, kas notiks no 2023. gada 16. janvāra līdz 1. februārim.

Kopš 8. janvāra gaisa kuģu novērotāji atzīmēja 12 atbalsta helikopteru "Mi-8" un "Mi-24" un "Ka-52" uzbrukuma helikopteru ierašanos. Lidaparāts nolaidās Mačuļišču gaisa bāzē netālu no Minskas, un uz dažiem no tiem bija redzams okupantu izmantotais "Z" marķējums, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Jaunā Krievijas lidaparātu izvietošana Baltkrievijā, visticamāk, ir īstas mācības, nevis gatavošanās jebkādām papildu ofensīvajām operācijām pret Ukrainu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/bqbfvEyU7N

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zTPdQ7rQX7