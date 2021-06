Baltkrievija ierobežo iespējas izbraukt no valsts

Baltkrievija no pirmdienas pastiprinājusi emigrācijas noteikumus, ievērojami ierobežojot iespējas izbraukt no valsts.

Jau kopš decembra Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem nav ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas citā valstī, ir aizliegts atstāt Baltkrieviju caur oficiālajiem dzelzceļa un ceļu robežas šķērsošanas punktiem. Taču saskaņā ar jaunajiem noteikumiem arī cilvēkiem ar šādām atļaujām turpmāk būs liegts izbraukt no Baltkrievijas.

Baltkrievijā nestabila situācija valda kopš pērnā gada 9. augusta, kad valstī notika prezidenta vēlēšanas, kurās par uzvarētāju kārtējo reizi tika pasludināts Aleksandrs Lukašenko. Pēc vēlēšanām valstī sākās masu protesti, bet līdz ziemai tie pamazām apsīka.

Pagājušajā nedēļā Lukašenko režīms izpelnījas starptautiskās sabiedrības sašutumu, piespiežot aviosabiedrības "Ryanair" lidmašīnai mainīt kursu un nolaisties Minskā, lai aizturētu baltkrievu opozicionāru un žurnālistu Romānu Protaseviču.

Pēc šī incidenta daudzas Eiropas valstis nolēma izvairīties no Baltkrievijas gaisa telpas un ierobežot lidojumus uz Baltkrieviju. Reaģējot uz to Baltkrievijas nacionālā lidsabiedrība "Belavia" atcēla visus lidojumus uz Eiropas Savienības (ES) valstīm.

Agrākie emigrācijas ierobežojumi neattiecās uz cilvēkiem, kas ceļoja ar lidmašīnām.

Lukašenko, visticamāk, cer novērst mediķu, IT speciālistu un citu profesionāļu aizplūšanu no valsts, kas ir problēma. Taču oficiālais skaidrojums robežu slēgšanai ir koronavīrusa izplatības ierobežošana, taču opozīcija to apšauba.