Baltkrievija piektdien paziņoja, ka ierobežo Polijas kravas automašīnu iebraukšanu tās teritorijā un izraida Polijas sakaru virsnieku pēc Varšavas lēmuma slēgt robežšķērsošanas punktu.

Baltkrievijas Ārlietu ministrija izsauca Polijas pilnvaroto lietvedi, lai nosodītu Varšavas lēmumu slēgt vienu no trim tās esošajiem robežšķērsošanas punktiem ar Baltkrieviju.

Atbildot uz to, Polijas kravas automašīnas tagad varēs iebraukt Baltkrievijā un izbraukt no tās tikai caur robežpunktiem uz to kopīgās robežas.

Minska arī paziņoja, ka samazinās darbinieku skaitu Polijas konsulātā Grodņā, lai tas atbilstu darbinieku skaitam Baltkrievijas konsulātā Bjalistokā.

"Baltkrievijas puse arī neredz jēgu Polijas robežsardzes sakaru virsnieka turpmākai klātbūtnei savā teritorijā," norādīja ministrija.

Pagājušajā nedēļā pēc Polijas laikraksta "Gazeta Wyborcza" žurnālista Andžeja Pohobuta notiesāšanas Baltkrievijā Polija slēdza Bobrovņiku robežas šķērsošanas punktu ar Baltkrieviju.

Baltkrievijas tiesa šomēnes piesprieda astoņu gadu cietumsodu Pohobutam par Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko režīma kritiku.

49 gadus vecais žurnālists tika atzīts par vainīgu darbībās, kas kaitē nacionālajai drošībai un kūda uz naidu.

Pohobutam ir Baltkrievijas pilsonība, un viņš pieder pie Baltkrievijas etnisko poļu minoritātes.

Žurnālists tika aizturēts 2021. gada martā un tiesāts Grodņā, netālu no Polijas robežas.

Pohobuts palika Baltkrievijā pēc tam, kad Lukašenko 2020. gada vasarā nesaudzīgi apspieda masu protestus, kas bija vērsti pret viņa režīmu. Protestiem sekoja vēršanās pret atlikušajiem disidentiem un režīma kritiķiem.

Polija ir pieprasījusi žurnālista atbrīvošanu, uzskatot viņam izvirzītās apsūdzības par pilnīgi nepamatotām.