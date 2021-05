Baltkrievijā ierosināta krimināllieta pret Staķi un Rinkēviču

Baltkrievijas Ģenerālprokuratūrā ierosināta krimināllieta par Baltkrievijas valsts karoga noņemšanu no hokeja čempionātam veltīta stenda Rīgā, ziņo Aleksandra Lukašenko režīma oficiālā aģentūra "Belta".

Krimināllieta ierosināta pret Rīgas mēru Mārtiņu Staķi un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču par "apzinātām darbībām nacionālā naida kuršanai pēc nacionālās piederības", teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā.

Iestādē uzskata, ka valsts karoga noņemšana ir ņirgāšanās par valsts simbolu un pazemojums baltkrievu nacionālajam godam.

Rinkēvičs un Staķis sociālajos tīklos jau reaģējuši uz šīm apsūdzībām.

Prosecutor General of #Belarus has opened criminal probe against me and Mayor of Riga @MStakis. Shows desperation and insanity of the Lukashenko regime. I suggest that he better looks into the case of hijacking #Ryanair flight and opens investigation of state sponsored terrorism