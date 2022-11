Baltkrievijā izvietotas divas 'MiG-31K Foxhound' lidmašīnas, ziņo britu izlūki

Attēli liecina, ka 17. oktobrī Baltkrievijas Mačuļišču lidlaukā gandrīz noteikti bija novietotas divas lidmašīnas "MiG-31K FOXHOUND" ar lielu uzglabāšanas tvertni netālu no aizsargvaļņa, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka tvertne, iespējams, ir saistīta ar gaisā palaižamu ballistisko raķeti "AS-24 KILLJOY", lielu munīciju, kuras pārvadāšanai ir pielāgots lidaparāts "MiG-31K".

Krievija "KILLJOY" raķetes ir izvietojusi kopš 2018. gada, taču iepriekš Baltkrievijā tās nav dislocētas. Krievija laiku pa laikam ir palaidusi šos ieročus iebrukuma Ukrainā laikā, taču to krājumi, visticamāk, ir ļoti ierobežoti. Maskava turpina tērēt savu moderno tāla darbības rādiusa munīciju pret ierobežotas operatīvās nozīmes mērķiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ar vairāk nekā 2000 kilometru lielu darbības rādiusu "KILLJOY" izvietošana Baltkrievijā sniedz Krievijai nelielas papildu priekšrocības attiecībā uz mērķiem Ukrainā. Tā, visticamāk, ir veikusi izvietošanu galvenokārt, lai nosūtītu vēstījumu Rietumiem un attēlotu Baltkrieviju kā arvien lielāku kara līdzdalībnieku, noslēgumā raksta britu izlūki.

