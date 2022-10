Baltkrievija remontē Ukrainā bojāto okupantu tehniku, ziņo Ukraina

Baltkrievijas militārās industrijas komplekss ir iesaistīts karā Ukrainā bojātās Krievijas kaujas tehnikas remontēšanā, paziņojis Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

"Lukašenko deklarē Baltkrievijas Republikas gatavību sniegt palīdzību Krievijas Federācijai karā pret Ukrainu. Baltkrievijas aizsardzības-industriālais komplekss jau ir iesaistīts karadarbībā bojātās tehnikas remontā," raksta Ģenerālštābs.

Turklāt Baltkrievijā no glabāšanas izņemta un uz Krievijas Belgorodas apgabalu nosūtīta pirmā partija ar 20 tankiem T-72, teikts paziņojumā.

Earlier today, Belarus sent a shipment of tanks, ammunition, and SAMs to Russia.

Another train carried 2x UAZ and 5x MAZ trucks as well as 5x Tor-M2 SAMs.#Ukraine #Russia #Belarus pic.twitter.com/1dI8ubuxtH

