Baltkrievijā streikam pievienojas rūpniecības gigantu strādnieki; Lukašenko sagaida ar saucieniem 'Ej prom!'

Baltkrievijā, protestējot pret aizvadīto prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un drošības iestāžu vardarbību pret protestētājiem, pirmdien streikā un solidaritātes akcijās piedalās virkne uzņēmumu darbinieku visā valstī, tostarp rūpniecības milži, ziņo portāls "Tut".

Starp lielajiem rūpniecības uzņēmumiem, kuru strādnieki pievienojušies streikam, ir "Naftan", MZTK, MTZ, BMZ, uzskaita portāls.

Starp streikojošo darbinieku izvirzītajām prasībām ir pārtraukt drošībnieku vardarbību pret demonstrantiem, kā arī saukt pie atbildības vainīgos. Tiek pieprasīta prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanās, vēlēšanu atzīšanas par neleģitīmām, jaunu vēlēšanu sarīkošanas un politieslodzīto atbrīvošana.

Minskā rūpnīcu MTZ un METZ darbinieki kolonnā dodas uz rūpnīcu MZKT, lai atbalstītu savus kolēģus. MZKT darbiniekus pirmdien apmeklē Aleksandrs Lukašenko.

Kādā video no pasākuma redzams, ka cilvēki ar helikopteru atlidojušo Lukašenko uzstāšanās laikā sauc "Ej prom". Prezidents to komentēja tā: "Atbildu uz šo jautājumu. Variet vēl pakliegt."

Pirmdienas rītā streiku sākuši arī valsts raidsabiedrības "Belteleradiokompanija" darbinieki. TV tik pārraidīta tukša studija. Darbinmieki uzsver, ka no viņu darba nav jēgas cenzūras apstākļos.

Among those striking in Belarus are state TV crews. On air this morning? Empty news desks and pop music. pic.twitter.com/1J97OtS2KO