Baltkrievijā vairāk nekā 700 iesniegumi par protestētāju piekaušanu; neviena krimināllieta vēl nav ierosināta

Baltkrievijas Ģenerālprokuratūra saņēmusi simtiem iesniegumus no cilvēkiem, kas guvuši ievainojumus viņi aizturēšanas laikā vai īslaicīgās aizturēšanas vietās milicijas vardarbības dēļ, vēsta portāls "Tut".

Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām izcēlās masu protesti, kuru laikā drošības iestādes pielietoja brutālu spēku miermīlīgo demonstrantu izdzenāšanai. Pirmajās protestu dienās varasiestādes ziņoja par aptuveni 6000 aizturēto.

Saskaņā ar Ģenerālprokuratūras publiskotajiem datiem no apcietinājuma joprojām nav atbrīvotas 122 personas.

Iestāde līdz šim saņēmusi iesniegumus ar prasībām par krimināllietu uzsākšanu pret drošības iestāžu darbiniekiem no vairāk nekā 600 personām, kas guvušas ievainojumus to aizturēšanas laikā, kā arī no aptuveni 100 personām, kurām nodarīti miesas bojājumi aizturēšanas vietās.

In #Belarus the reports of #torture and kidnappings don’t stop. This is a small pavilion with almost 200 citizens being illegally detained and tortured. #BelarusProtests #Democracy #Lukashenko pic.twitter.com/DeZ3FE5EPi — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2020

Ģenerālprokuratūra skaidro, ka visi iesniegumi tiek nosūtīti Izmeklēšanas komitejai. Par katru gadījumu tikšot veikta objektīva un visaptveroša pārbaude.

Izmeklēšanas komitejā portālam "Tut" gan norādīja, ka neviena krimināllieta par likumsargu vardarbību vēl nav ierosināta – vēl notiekot gadījumu pārbaude.



Iestāde informē, ka ir saņemti arī 124 iesniegumi par vardarbību pret likumsargiem protestu laikā un īpašuma (dienesta autotransports, pilsētas infrastruktūra) bojāšanu.



Protesters allege beatings and torture for decrying Belarus election https://t.co/2e3nB2JiIZ — CBS News (@CBSNews) August 14, 2020

Drošības iestāžu brutalitāte, izdzenājot miermīlīgos protestus, šokēja cilvēkus ne vien Baltkrievijā, bet arī ārvalstīs. Visu aizturēto atbrīvošana un izmeklēšanas par pārmērīga spēka pielietošanu no OMON un citu drošības iestāžu puses ir viena no prasībām, ko izvirza valstī streikojošie uzņēmumu darbinieki.

Pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijas pilsētu ielās izgāja protestētāji. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem 26 gadus valdījušais Lukašenko uzvarēja ar 80% balsu, bet populārākā pie vēlēšanām pielaistā opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska – 10% balsu.

Opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un patiesā uzvarētāja ir Tihanovska. Šīs vēlēšanas, tāpat kā visas citas Baltkrievijā pēc Lukašenko nākšanas pie varas, Rietumos netiek uzskatītas par brīvām, demokrātiskām un godīgām.

Pret protestētājiem, kas svētdien un visas turpmākās dienas devās ielās, drošības spēki pielietoja brutālu spēku, lietā tika laisti ūdens lielgabali, gumijas lodes un apdullinošās granātas, šokējot sabiedrību. Tūkstošiem cilvēku tika aizturēti, daudzi ziņo par aizturēšanas vietās piedzīvoto vardarbību un spīdzināšanu.

Protestiem ar streikiem un akcijām pievienojušies arī dažādu rūpniecības uzņēmumu strādnieki, kurus Lukašenko tradicionāli uzskata par saviem atbalstītājiem.