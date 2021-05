Baltkrievija žurnālista Protaseviča draudzeni apcietina uz diviem mēnešiem

Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas tiesa otrdien uz diviem mēnešiem apcietinājusi opozīcijas žurnālista Romāna Protaseviča draudzeni Krievijas pilsoni Sofiju Sapegu, pavēstīja viņas advokāts.

Protasevičs un Sapega svētdien Minskā tika aizturēti, pēc tam kad lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīna, ar kuru viņi lidoja no Atēnām uz Viļņu, veica piespiedu nosēšanos Baltkrievijā.

Otrdien notikusi Sapegas pratināšana, medijam RBK sacīja advokāts Aleksandrs Filanovičs. Viņai izvirzītas apsūdzības krimināli sodāmā nodarījumā un noteikts drošības līdzeklis - apcietinājums uz diviem mēnešiem.

Ieslodzījumā viņa tiks turēta Valsts drošības komitejas izmeklēšanas izolatorā, sacīja advokāts, tuvākas detaļas neatklājot, jo parakstījies par informācijas neizpaušanu.

Kā pavēstīja Krievijas Ārlietu ministrija, Sapega Baltkrievijā tiek turēta aizdomās par noziegumiem, kas pastrādāti 2020.gada augustā un septembrī.

Sapega ir Viļņas Eiropas Humanitārās universitātes studente.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.