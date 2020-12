Baltkrievijas portālam 'Tut' atņemts medija statuss

Minskas Ekonomiskā tiesa 3. decembrī atņēmusi medija saturu neatkarīgajam un Baltkrievijā populārākajam ziņu portālam "Tut.by", kurš intensīvi ziņo par valstī notiekošajiem protestiem, paziņojis pats portāls.

Prasību atņemt portālam medija statusu tiesā bija iesniegusi Informācijas ministrija, norādot, ka tīmekļa izdevuma publikācijas "kaitē nacionālās drošības interesēm".

Portāls gan turpina darboties, jo interneta resursu reģistrācija par mediju Baltkrievijā nav obligāta prasība. Tomēr statusa atņemšana var ierobežot žurnālistu darbu, piemēram, protesta akciju laikā.

"Tut.by" ir viens no populārākajiem interneta portāliem valstī. Saskaņā ar "Jandeks" datiem to pēdējā laikā katru mēnesi apmeklē 24 miljoni unikālo lietotāju, 60% no tiem Minskā un Minskas apgabalā. Vislielāko apmeklētāju īpatsvaru veido 25 līdz 44 gadus veci tīmekļa lietotāji.

Portāls aktīvi ziņo par valstī notiekošajiem protestiem pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Portāla žurnālistus regulāri aiztur drošībnieki.

Kopumā Baltkrievijā par protestu atspoguļošanu kopš 2020. gada augusta žurnālisti aizturēti vairāk nekā 300 reizes, norāda portāls "Currenttime".