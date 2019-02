Bangladešā novērš pasažieru lidmašīnas nolaupīšanu

Bangladešas drošības spēki svētdien novērsuši pasažieru lidmašīnas nolaupīšanu un aizturējuši vainīgo, paziņojusi augsta šīs valsts Gaisa spēku militārpersona. Cilvēki incidentā nav cietuši.

Aviokompānijas "Biman Bangladesh" lidmašīna, kas bija ceļā no Bangladešas galvaspilsētas Dakas uz Dubaiju, nolaidās Čitagongā, un to aplenca armijas, Jūras spēku un policijas elites vienības. Pasažieri tika evakuēti, bet vēlāk paziņots, ka izglābta arī apkalpe.

Aizturētais ir 25 gadus vecs vīrietis. Laikraksts "Dhaka Tribune", atsaucoties uz lidostas darbinieku, vēsta, ka pēc lidmašīnas pacelšanās šis cilvēks mēģinājis ielauzties pilota kabīnē un piespiedis lidmašīnu nosēdināt Čitagongā.

Kā ziņu aģentūrai AFP pastāstījis Gaisa spēku vicemaršals Najīms Hasans, nolaupītājs apgalvojis, ka viņam esot spridzeklis. Pēc Hasana teiktā, šā cilvēka nolūki nav skaidri, bet pastāv aizdomas, ka viņam ir psihiska rakstura traucējumi.

Varas iestādes sīkākas ziņas par notikušo nesniedz, bet neizslēdz iespēju, ka nolaupītājam bijuši līdzzinātāji.

Playback of HIJACKED flight BG147 from Dhaka, landing at Chittagong.#BG147 #hijack #Bangladesh #Chittagonghttps://t.co/pZpARYd9UK pic.twitter.com/MxoZpgkAze