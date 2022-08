Bardaks un kanibalizācija: kāpēc eksplozīvi reaktīvās bruņas neglābj krievu tankistus

Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā ir zaudējusi ne tikai ievērojamu skaitu karavīru, bet arī visa veida tehniku, tostarp kaujas lauka atpazīstamākos un vienus no draudīgākajiem ieročiem – tankus. Vismaz daļa no tiem varētu būt zaudēta nefunkcionējošu ERA bruņu dēļ.

Saskaņā ar Ukrainas armijas Ģenerālštāba ceturtdien sniegtajiem datiem Krievijas spēki iebrukuma laikā līdz šim zaudējuši 1889 tankus. Savukārt Lielbritānijas Aizsardzības ministrija lēš, ka vismaz daļu no lielajiem tanku zaudējumiem var saistīt ar prasībām neatbilstošu ERA ekspluatēšanu.

Ar burtiem ERA apzīmē eksplozīvi reaktīvās bruņas, ar kurām papildu drošībai mēdz aprīkot bruņutehniku, tostarp daudzus Krievijas tankus. Dzīvē ERA parasti izskatās kā metāla kārbiņas, kas nostiprinātas uz tanka korpusa. Tajās atrodas sprāgstvielas un tērauda plāksne. Šāviņa trāpījuma gadījumā notiek ERA eksplozija, kas bremzē šāviņa spēku un pasargā tanka bruņas no caururbšanas.

Britu ministrija pieļauj, ka daudzas Krievijas tanku ekipāžas nav pienācīgi apmācītas un nemaz nezina, kā pareizi uzturēt ERA, līdz ar ko eksplozīvie elementi tiek ievietoti nepareizi, vai vispār kārbiņas tiek atstātas tukšas. Savukārt ERA nefunkcionēšana noved pie biežiem bruņu cauršaušanas gadījumiem, kam mēdz sekot arī kaujas komplektu eksplozijas un bieži dokumentētā tanku torņu noraušana.



Nedienas ar tankiem norāda, ka Krievijas spēki nav mācījušies no savām kļūdām vēl Čečenijas kara laikā 1994. gadā, kad arī bijusi zema ERA lietošanas kultūra, secina britu izlūki.



"Kara laikā Krievijas komandieri nav spējuši nodrošināt zemākā līmeņa kaujas disciplīnu, piemēram, ERA izmantošanā. Šo neveiksmju kumulatīvais efekts, domājams, ir būtisks Krievijas spēku zemās efektivitātes faktors," raksta Lielbritānijas ministrija.



Krievijas iebrukuma laikā sociālajos tīklos redzēti vairāki video, kur tiek analizēta sagrābtā Krievijas tehnika, tostarp konstatēta sprāgstošo elementu neesamība ERA bruņu kārbiņās.

Captured Russian T-80BVM tank in #Ukraine. Instead of Relikt Explosive Reactive Armor (ERA), supposed successor to Kontakt-1, the containers are either filled with rubber sheets or are just empty, with no traces of Relikt ERA ever been in there. #RussianCorruption. See 🧵 below: https://t.co/v2Rrd3aRL0 pic.twitter.com/6mxY5xvZwe