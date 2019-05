Beidzot atrod avarējušo japāņu 'F-35A'

Pēc gandrīz mēnesi ilgiem meklējumiem Klusajā okeānā uzieta Japānas Aizsardzības gaisa spēku avarējušā iznīcinātāja "F-35" atrašanās vieta, atsaucoties uz meklēšanā iesaistīto ASV Gaisa spēku pārstāvjiem, vēsta "UK Defence Journal".

"Lidaparāta atrašanās vieta ir noteikta. Tagad tiek strādāts pie tā izcelšanas," medijiem norādījis ASV Klusā okeāna Gaisa spēku daļas komandieris Čārlzs Brauns. Jau dienu pēc iznīcinātāja avārijas, kas notika pie Honsju salas ziemeļu krasta treniņu laikā 9. aprīlī, japāņu pārstāvji vēstīja, ka atrastas atsevišķas lidmašīnas daļas, tomēr visu šo laiku turpinājās lidmašīnas un pilota meklējumi.

Konkrētais amerikāņu kompānijas "Lockheed Martin" izstrādātais "F-35 Lightning II" iznīcinātājs izgatavots Japānā un bijis pats pirmais modelis, kas 2017. gadā pametis rūpnīcu Aiči prefektūrā. Japāna kopumā līdz šim apstiprināta 147 dažādu modifikāciju "F-35" iegāde, no kuriem līdz avārijas brīdim bijuši piegādāti 13, ieskaitot avarējušo lidmašīnu, vēsta "The New York Times". Līdz šim Japāna ir lielākais modernā iznīcinātāja pircējs ārpus ASV.

ASV un Japānas bruņoto spēku pārstāvji ir ieinteresēti lidmašīnas atrašanā, jo tā tiek uzskatīta par pasaulē modernāko iznīcinātāju, un attiecīgi tās detaļu nonākšana citu valstu vai ražotāju rokās nozīmētu arī sensitīvas militāro tehnoloģiju informācijas nonākšanu citu rīcībā.

Ar šīm lidmašīnām Japānas aizsardzības spēki paredz aizvietot novecojušās "F-4" un "F-15J" lidmašīnas.