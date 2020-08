Beirūtā uzsprāga krievu biznesmenim konfiscēti minerālmēsli

Postošo sprādzienu Beirūtas ostā radīja 2750 tonnas amonija nitrāta detonācija. Lauksaimniecībā izmantojamā mēslojuma krājumi atbilstoši tiesas spriedumam glabājās ostā jau sešus gadus, kopš varasiestādes tos 2014. gadā konfiscēja līdz ar kravas kuģi "Rhosus", vēsta Libānas televīzijas kanāls LBCI.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar Moldovas karogu kuģojošais "Rhosus" ar minerālmēslu kravu un astoņiem ukraiņu apkalpes locekļiem 2013. gada septembrī bija ceļā no Gruzijas ostas Batumi uz Mozambiku, kad to Vidusjūrā piemeklēja negaidītas tehniskas ķibeles. To dēļ kuģis mainīja kursu, piestājot Libānas galvaspilsētas Beirūtas ostā. Tajā varasiestādes pēc kuģa inspekcijas aizliedza tam pamest ostu.

Uz oficiāli uzņēmumam "Teto Shipping" piederošā kuģa "Rhosus" klāja esošie ukraiņu un krievu jūrnieki Libānas amatpersonām atklāja, ka patiesais kuģa īpašnieks ir Habarovskā dzimušais Krievijas pilsonis Igors Grečuškins, kurš tobrīd bija Kipras rezidents. Daļa jūrnieku tika atbrīvoti, bet četriem liegta nokāpšana no klāja līdz papildu apkalpes atbraukšanai un problēmu novēršanai.

Tomēr Grečuškins ķibeļu mākto kuģi, ņemot vērā, ka ar katru Libānā pavadīto dienu pieauga arī tā parādsaistības, ar visu apkalpi faktiski pameta likteņa varā. Libānas tiesa apmierināja kreditoru prasības, visbeidzot arestējot "Rhosus". Tikai tad ar Ukrainas institūciju iesaistes palīdzību pēc aptuveni gada dīkstāves Beirūtas ostā mājās varēja atgriezties arī atlikušie jūrnieki – viens Krievijas un trīs Ukrainas pilsoņi.

Līdz ar tiesvedību 2012. gadā Māršala salās dibinātā kompānija "Teto Shipping" beidza pastāvēt 2014. gada septembrī. Bez saimnieka palikušais kuģis un tā krava savukārt atbilstoši tiesas lēmumam, palika ostas 12. piestātnē, gaidot to pārdošanu vai iznīcināšanu, noskaidrojis Libānas televīzijas kanāls. Drošības apsvēruma dēļ jau 2014. gadā kuģī esošais amonija nitrāts tika pārkrauts līdzās kuģim esošajā noliktavā.

Tikai nesen ostā notikusi pārbaude, kurā konstatēts, ka noliktavai, kurā glabājas amonija nitrāts, var netraucēti piekļūt pa kādu šķirbu. Lai to novērstu, noliktavas apsaimniekotājam uzdots novērst iekļuvi angārā, un ugunsgrēks izcēlies tieši šo darbu laikā. Dzirksteles no cauruma aizmetināšanas aizdedzinājušas citas viegli uzliesmojošas preces, kas glabājušās noliktavā. Zināms, ka tajā glabāta arī pirotehnika, un par tās aizdegšanos liecina arī aculiecinieku uzņemtie video no notikuma vietas, kuros pirms postošā sprādziena dzirdams šaujamieročiem līdzīgs troksnis.

Tiek lēsts, ka līdz ar pilnīgu ostas infrastruktūras iznīcināšanu, dzīvību zaudējuši vismaz simts cilvēki, kā arī aptuveni 300 000 Beirūtas iedzīvotāju palikuši bez mājokļiem.

Libānas premjerministrs Hasans Diabs solījis personīgi uzraudzīt postošā notikuma izmeklēšanu.

Worried about whomever took this video, as they were out in the open near the Beirut blast with no barriers pic.twitter.com/gb3JdVs9Hw — Borzou Daragahi :lower_left_ballpoint_pen::spiral_note_pad: (@borzou) August 4, 2020

CLOSEST ACTUAL EXPLOSION FOOTAGE IN BEIRUT, LEBANON.

To the person who took this video, I hope ure still okay! #PrayForLebanon pic.twitter.com/JBk1ng337g

— ぱふぱふ@I love european girl in 日本 :jp: (@pafupafu2020) August 5, 2020

This video was captured on a boat just outside the #Beirut coast. #Lebanon pic.twitter.com/NNKVh7phDA — VIDIT MEHROTRA :flag-in: (@mehrotra2010) August 5, 2020

Explosions, shockwaves, screaming children and panic in a Beirut neighborhood pic.twitter.com/EvnJPuoKuc — Borzou Daragahi :lower_left_ballpoint_pen::spiral_note_pad: (@borzou) August 4, 2020

"Mom Please I don't want to Die"

A Lebanese child in Beirut today :broken_heart::sob:pic.twitter.com/k1CI7hYREO

— StanceGrounded (@_SJPeace_) August 4, 2020

More shocking video shows the scale of the explosion in Beirut today. Poor Lebanon - which has already suffered so much over the last year pic.twitter.com/2fTtoBDfbB — Borzou Daragahi :lower_left_ballpoint_pen::spiral_note_pad: (@borzou) August 4, 2020

My heart is so heavy :broken_heart: :sob:

Saddest things ever :tired_face: A bride during her wedding shoot as the explosion in beirut happens. PRAY FOR LEBANON :flag-lb: pic.twitter.com/cTVVOuUSFo

— StanceGrounded (@_SJPeace_) August 5, 2020

The woman narrating this video perfectly poetically captures the moment. :heart: :heart: :heart: to Lebanon :flag-lb: pic.twitter.com/BRezMWT5IV — Borzou Daragahi :lower_left_ballpoint_pen::spiral_note_pad: (@borzou) August 4, 2020