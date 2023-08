Beļģijā izcēlušies vardarbīgi protesti

Beļģijā nedēļas nogalē Ljēžas priekšpilsētā izcēlušies vardarbīgi protesti un sadursmes starp demonstrantiem un policiju.

Nekārtības sekoja incidentam ceļu policijas patruļas laikā. Piektdien policisti netālu no Ljēžas par pārgalvīgu braukšanu apturēja 31 gadu vecu vīrieti, kurš vadīja kvadraciklu. Beļģijas mediji vēsta, ka kvadracikla vadītājs atteicies pakļauties policistu rīkojumiem un notriecis vienu no kārtības sargiem. Policisti sašāva vadītāju, kurš no gūtajiem ievainojumiem mira.

Ljēžas priekšpilsētā pirmie protesti sākās jau piektdienas vakarā un izplatījās uz kaimiņpilsētu Herstalu. Protestētāji nodarījuši postījumus ēkām, veikaliem, automašīnām, kādai skolai, autobusu pieturām un citiem pilsētvides objektiem. Izraisīti vairāki ugunsgrēki, un nācās iejaukties ugunsdzēsējiem. Vandāļi piektdien pret policistiem izmantoja arī Molotova kokteiļus, un nākamajā naktī policija apturēja kādu at degbumbām piekrautu automašīnu.

Ziņu par ievainotiem pagaidām nav. Kvadracikla vadītāja nāve tiks izmeklēta.

Organizācija "CSC Police", kas pārstāv policistus, norādīja, ka pagaidām nekas neliek apšaubīt, ka notikušais bija pašaizsardzības rezultāts. Abi policisti pašlaik atrodas slimnīcā. Vienam no viņiem ir lauzti kauli, bet otrs ir šoka stāvoklī.

Kāda vietējā amatpersona izteikusies, ka nekārtības izraisījusi nepatiesa informācija, kas izplatīta sociālās saziņas vietnēs, īpaši apgalvojumi, ka cietušajam šauts mugurā.

Daudzi notikušo asociēja ar līdzīgu gadījumu Francijā, kur policisti nāvējoši sašāva 17 gadus vecu jaunieti, kurš bija atteicies pakļauties ceļu policijas prasībām un apturēt auto. Šis gadījums izraisīja plašas nekārtības Francijā.