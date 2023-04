Beļģijas un Vācijas policija veic kratīšanu Eiropas Tautas partijas birojos

Otrdienas rītā Beļģijas un Vācijas policija veikusi kratīšanu centriski labējās Eiropas Tautas partijas (EPP) birojos Briselē, vēsta "Euronews".

EPP ir lielākā Eiropas līmeņa partija, un tās grupai ir visvairāk vietu Eiropas Parlamentā.

Tās galvenā mītne atrodas Rue du Commerce, Briseles Eiropas kvartālā.

The European People’s Party confirms that representatives from the Belgian and German police authorities visited the party headquarters in Brussels today. The visit is connected to an ongoing inquiry in Thuringia, Germany.