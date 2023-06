'Bellingcat': Okupanti Tokmakā uzcēluši dambi un var appludināt pilsētu

Krievijas spēki pirms Ukrainas pretuzbrukuma ir uzcēluši dambi pie okupētās Zaporižjas apgabala pilsētas Tokmakas un var appludināt pilsētu, lai nepielaistu pie tās ukraiņu spēkus, analizē žurnālistiskās pētniecības grupa "Bellingcat".

Neatkarīgie novērotāji piekrīt, ka šis solis ir daļa no plašākas Krievijas tendences izveidot ūdens barjeras, lai bremzētu Ukrainas pretuzbrukumu, kā tas jau notika ar Kahovkas HES.

"Bellingcat" publicē virkni satelīta attēlu, kas apliecina dambja esamību. Uz Tokmačakas upes izveidotā aizsprosta dēļ jau applūdušas zemākās teritorijas, kas, domājams, paredzēts Ukrainas spēku pārvietošanās apgrūtināšanai.

Russian forces built a makeshift dam to cause flooding around the occupied city of Tokmak prior to Ukraine's counter-offensive. https://t.co/5GdecR6Xnz — Bellingcat (@bellingcat) June 29, 2023

"Bellingcat" arī pieļauj, ka Krievija var apsvērt iespēju pilnībā appludināt Tokmaku.

Par to, ka pār upi uzbērts dambis, liecina attēli no 6. jūnija. Riepu nospiedumi uz tā liecina, ka dambis tiek izmantots arī kā papildu tilts, lai gan blakus iet funkcionējošs ceļš P37.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) June 29, 2023

Tokmaka atrodas pie nozīmīga ceļa, kas savieno okupēto Vasiļivku ar Berdjansku pie Azovas jūras. Tāpat caur pilsēt iet ceļš uz Melitopoli. Berdjanska tiek minēts kā viens no Ukrainas pretuzbrukuma virzieniem, lai no Zaporižjas sasniegtu jūru un atgrieztu Ukrainas dienvidos esošos okupantu spēkus no tiešiem maršrutiem ar Krieviju.

Ukrainas pretuzbrukums okupēto teritoriju atbrīvošanai rit kopš jūnija sākuma.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.