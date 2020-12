'Bellingcat' sadzen pēdas Navaļnija indēšanas komandai no FDD

Atentātu pret Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju Tomskā īstenoja slepena Federālā drošības dienesta (FDD) vienība, kas darbojusies FDD Kriminālistikas institūta aizsegā, secināts izmeklēšanā, ko kopīgi veikuši starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas projekts "Bellingcat" un Krievijas tīmekļa medijs "The Insider" sadarbībā ar ASV televīzijas kanālu CNN un vācu žurnālu "Der Spiegel".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iesaistīto FDD darbinieku personības žurnālisti noskaidrojuši, salīdzinot mobilo tālruņu darbības datus ar dažādām citām datu bāzēm. Izpētot aviācijas lidojumu datus, konstatēts, ka slepenās FDD vienības pārstāvji kopš 2017.gada lidojuši uz desmitiem Krievijas pilsētu, kuras tobrīd apmeklējis Navaļnijs. Katrā no šādiem lidojumiem parasti devušies divi vai trīs grupas locekļi.

Biļetes iegādāts izmantojot gan savus īstos vārdus, gan viltus identitātes. FDD darbinieki centušies lidot nevis ar tiem reisiem, kurus izmantojis Navaļnijs, bet ar paralēliem reisiem. Visaktīvākā grupas darbība vērojama 2017.gadā, kad Navaļnijs paziņoja par savu nolūku startēt Krievijas prezidenta vēlēšanās, un 2020.gadā.

Pētījuma autori nosaukuši gan visu astoņu FDD vienības dalībnieku vārdus, gan viņu pseidonīmus - Staņislavs Makšakovs, Oļegs Tajakins ("Tarasovs"), Aleksejs Aleksandrovs ("Frolovs"), Ivans Osipovs ("Spiridonovs"), Konstantīns Kudrjavcevs ("Sokolovs"), Aleksejs Krivoščekovs, Mihails Švecs ("Stepanovs") un Vladimirs Paņajevs.

Lidojumā uz Novosibirsku un Tomsku devušies Aleksandrovs, Osipovs un Paņajevs. Šī brauciena laikā FDD darbinieki izmantojuši rezerves tālruņus, un tāpēc nav izdevies noskaidrot precīzu viņu pārvietošanās maršrutu, taču Aleksandrovs divkārt uz dažām sekundēm ieslēdzis savu īsto telefonu.

Vienu reizi viņš atradies blakus Novosibirskas viesnīcai, kurā numuru bija rezervējusi Navaļnija līdzgaitniece Marija Pevčiha, bet otrā reizē - netālu no viesnīcas, kurā uzturējies pats Navaļnijs. Pēc tam, kad kļuva zināms, ka Navaļnijs pēc saindēšanas palicis dzīvs, Aleksandrovs, Osipovs un Paņajevs nodevuši savas biļetes lidojumam uz Maskavu un devušies uz Gornoaltajsku, uz kurieni no Maskavas izlidojis arī Tajakins.

"The Insider" un "Bellingcat" uzskata, ka no turienes FDD darbinieki devušies uz Ķīmijas un enerģētikas tehnoloģiju institūtu, kas atrodas netālajā Bijskā un ar kuru sadarbojas FDD Kriminālistikas institūts. Tur viņi esot atbrīvojušies no apģērba, uz kura varētu būt bijušas ķīmiskās kaujas vielas "Novičok" pēdas.

Savu braucienu laikā grupas locekļi regulāri sazinājušies ar FDD Kriminālistikas institūta direktoru ģenerāli Kirilu Vasiļjevu un ar FDD zinātnieki tehniskā dienesta direktora vietnieku ģenerāli Vladimiru Bogdanovu.

Pētījuma autori arī apgalvo, ka Tomskā noticis jau otrais mēģinājums noindēt Navļnijniju un ka divus mēnešus agrāk tie paši FDD darbinieki atentāta mēģinājumu pret opozīcijas līderi veikuši Kaļiņingradā, taču tad cietusi tikai politiķa dzīvesbiedre Jūlija. Pats Navaļnijs, komentējot pētījumu, notikušo nosaucis par "valsts terorismu".

Viņš norādījis, ka tie nav bijuši atsevišķi FDD darbinieki, kas darbojušies pēc kāda oligarha vai amatpersonas pasūtījuma, bet gan vesela FDD nodaļa, kas veselus divus gadus īstenojusi operāciju, cenšoties opozicionāru noslepkavot, un izmantojusi no slepenas valsts laboratorijas saņemtu ķīmisko ieroci.

"Protams, ka tāda mēroga un tāda garuma operāciju nevar organizēt neviens cits kā FDD vadītājs [Aleksandrs] Bortņikovs, bet viņš nekad neuzdrošinātos to darīt bez [prezidenta Vladimira] Putina pavēles," uzsvēris Navaļnijs.

Kā ziņots, 44 gadus vecajam Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, un ar saindēšanās simptomiem viņš nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, kā arī Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija.