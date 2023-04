Belova runās ANO Drošības padomes neoficiālā sēdē; Lielbritānija bloķēs pārraidi

Lielbritānija trešdien plāno bloķēt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) neformālu Drošības padomes sēdes pārraidi. Apstiprināts, ka šajā sēdē runās Krievijas bērnu tiesībsardze Marija Ļvova-Belova, kurai līdz ar prezidentu Vladimiru Putinu Starptautiskā Krimināltiesa (ICC) izdots aresta orderis par Ukraias bērnu deportāciju, ziņo aģentūra "Reuters".

Krievijas amatpersonas otrdien paziņoja, ka Belova sanāksmei pieslēgsies virtuāli un tikšanās, galvenokārt, koncentrēsies uz sarunām par bērnu evakuēšanu no Ukrainas konflikta zonām. Šī tikšanās nenorisināsies Drošības padomes palātā un visām 15 dalībvalstīm obligāti jāpiekrīt, lai ANO šo sēdi pārraidītu tīmeklī.

Lielbritānijas misija ANO savā "Twitter" profilā paziņoja: "Krievija ir uzaicinājusi Mariju Ļvovu-Belovu sniegt instruktāžas. ICC pagājušajā mēnesī izdeva viņas aresta orderi. Lielbritānijas vēstnieks nepiedalīsies."

Tomorrow, Russia will hold an informal @UN meeting on “evacuating” Ukrainian children from Ukraine to Russia.

Russia has invited Maria Lvova-Belova to brief. The ICC issued an arrest warrant for her last month.

The UK Ambassador will not be participating.

