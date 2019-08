Berdimuhamedovs spraigā video demonstrē, ka ir dzīvs

Pēc vairākas nedēļas ilgušām baumām par Turkmenistānas prezidenta Gurbanguli Berdimuhamedova veselības stāvokli un pat nāvi valsts televīzija vakara ziņu raidījumā gandrīz pusstundu demonstrējusi, cik dzīvesspara pilns ir Centrālāzijas republikas autoritārais līderis.

Sižetā, kas, ja neskaita sporta un laika ziņas, aizņēmis faktiski visu raidījuma laiku, demonstrētas Berdimuhamedova vasaras aktivitātes. Turkmenistānas iedzīvotājiem izrādīts, kā viņu 62 gadus vecais prezidents jāj ar zirgu, brauc ar velosipēdu, spēlē boulingu, brauc ar sacīkšu apvidus auto, trenējas sporta zālē un pamāca tajā citus, ieraksta jaunu dziesmu, kā arī uzliek pēdējos punktus savai kārtējai grāmatai.

Plašais valsts līdera darbību spektrs un to atspoguļošanai veltītais laiks liecina vienīgi par to, ka televīzijas komanda ir patiesi nopūlējusies, lai atspēkotu ieilgušās baumas par Berdimuhamedova ēras galu, raksta "Eurasia Net". Pēdējoreiz līderis publiski parādījās pirms gandrīz mēneša – 5. jūlijā, bet jau dažas nedēļas vēlāk turkmēņu diaspora ārzemēs vēstīja, ka no prezidentam tuviem avotiem dzirdējuši, ka līderim esot nopietnas veselības problēmas ar aknām.

Prezidenta tēlam nepalīdzēja arī 24. jūlijā pārraidīts sižets, kurā viņš inspicē jaunceļama dzīvojamā rajona autobusu pieturas, jo tam soctīklos sekoja komentāri par iespējamu sižeta viltošanu un atkārtoti izmantotiem kadriem no senākiem notikumiem.

Jaunākajā sižetā mēģināts norādīt uz vairākām lietām vienlaikus. Jāšana ar zirgu un braukšana ar velosipēdu skaidri demonstrē, ka prezidentam ir lieliska veselība. Turklāt izjādes video manāms Mēness, kas, ja vien tas nav pavisam sens ieraksts, pēc sava novietojuma atklāj, ka video uzņemts jūlija pēdējā nedēļā, analizē medijs.

Tāpat tiek uzsvērta perfekcija, prezidentam boulingā nositot visus ķegļus un šautuvē vienmēr trāpot mērķī. Viņa vērīgā acs pār valsti un pamācošā loma tiek uzsvērta sižeta daļā, kur viņš ne tikai pamāca amatpersonas strādāt, bet pat izmantot treniņzāles aprīkojumu.

Savukārt ar sacīkšu apvidus auto joņojot pa tuksnesi un virpuļojot pie mūžam degoša dabasgāzes krātera mēģināts nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu - reklamēt galveno tūrisma magnētu, kā arī demonstrēt, ka valsts ir draudzīga sacensību rīkošanai. Visbeidzot valsts līderis atvaļinājumā, kā tiek dēvēta trīs nedēļu prombūtne, kurā Berdimuhamedovs īstenojis visas redzamās aktivitātes, viņš ierakstījis vismaz vienu jaunu dziesmu un pabeidzis grāmatu par Turkmenistānā selekcionētu suņu šķirni.