Berdimuhamedovs uzņemas arī Senāta deputāta rūpalu

Turkmenistānas prezidents Gurbanguli Berdimuhamedovs otrdien ieņēmis vietu jaunajā parlamenta augšpalātā Senātā.

Turkmenistānā svētdien notika jaunizveidotā Senāta vēlēšanas, kurās opozīcijas kandidāti nepiedalījās. Senātā tika ievēlēts Berdimuhamedovs un vēl 47 politiķi, vēsta laikraksts "Neitralny Turkmenistan".

Kandidātus ievēlēja vietējās padomes, taču laikraksts neatklāj, kura padome izvēlējusies 63 gadus veco Berdimuhamedovu. Laikraksts citē kādu amatpersonu sakām, ka Berdimuhamedovs saņēmis 100% balsu. Turkmenistānas varasiestādes nepieļauj opozīcijas kandidātu dalību vēlēšanās.

Berdimuhamedova ģimenei ir svarīgi nodrošināt pilnīgu kontroli pār Senātu, jo augšpalātas vadītājs būs otrais rindā uz prezident amatu pēc izmaiņām konstitūcijā, kas tika pieņemtas pagājušajā gadā. Lai gan tas, ka prezidents kandidē uz vietu Senātā, iepriekš netika ziņots, valsts mediji ziņoja, ka uz senatoru vietām kopumā kandidē 111 pretendenti. Vēlāk kandidātu skaits tika palielināts uz 112.

Berdimuhamedova 39 gadus vecais dēls Serdars šogad saņēmis vairākus paaugstinājumus, kas tiek uzskatīti par pakāpieniem ceļā uz augstāko amatu.

Turkmenistānu pašlaik piemeklējusi ekonomiskā krīze, ko izraisījusi dabasgāzes cenu ilgstoša lejupslīde un pandēmija, un arvien biežāk izskan minējumi par agrīnu varas nodošanu no tēva dēlam. Turkmenistāna ir viena no retajām valstīm, kas oficiāli nav reģistrējusi nevienu Covid-19 gadījumu, lai gan ārvalstu mediji ziņo, ka vīruss izplatās šajā valstī un no tā mirst cilvēki.

Serdars Berdimuhamedovs februārī tika iecelts vicepremjera amatā, kļuva par ietekmīgās drošības padomes locekli un ģenerālrevidentu.

Pēc neatkarības iegūšanas 1991.gadā Turkmenistānā tās pirmais prezidents Saparmurads Nijazovs izveidoja stingru autoritāru režīmu ar spēcīgu personības kultu, un šādu politiku turpina arī Berdimuhamedovs, kurš nāca pie varas pēc Nijazova nāves 2006.gadā.