Berdjanskā uzspridzināta okupantu ieceltā 'komandanta' automašīna

Okupētajā Ukrainas pilsētā Berdjanskā pie pilsētas administrācijas ēkas otrdien uzspridzināta Krievijas ieceltā "komandanta" Artjoma Bardina automašīna, vēsta portāls "Currenttime". Kremļa propagandas medijs "RIA Novosti" sākotnēji ziņoja arī par paša Bardina nāvi, bet Zaporižjas apgabala okupācijas administrācijas vadītājs Vladimirs Rogovs to noliedza.

"Par spīti smagiem ievainojumiem, kāju noraušanai sprādzienā un lieliem asiņu zaudējumiem viņš ir dzīvs. Ārsti turpina cīņu par viņa dzīvību," savā "Telegram" kanālā raksta Rogovs.

WATCH: The appointed by #Russia Commandant of #Berdyansk #ArtemBardin has been killed in an assassination. His car was blown up on September 6, as disclosed by local authorities. pic.twitter.com/arCczJKTk2