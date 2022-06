Berlīnē cilvēku pūlī iebrauc automašīna; viens bojāgājušais

Vienā no Berlīnes noslogotākajām iepirkšanās ielām 8.jūnijā kāda automašīna iebrauca cilvēku pūlī. Tika nogalināts viens cilvēks un tiek ziņots par vismaz 12 cietušajiem, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Saskaņā ar Berlīnes policijas dienesta datiem notikuma vietā strādā aptuveni 130 neatliekamās palīdzības darbinieki. Šobrīd gan vēl nav zināms, vai šis gadījums bija tīša, plānota darbība vai arī nelaimes gadījums.

Policijas pārstāvis BBC reportieriem atklāja, ka sākotnēji autovadītāju aizturēja garāmgājēji, bet neilgi pēc tam viņš tika arestēts. Tas bija 29 gadus vecs vīrietis ar vācu un armēņu dubultpilsonību.

Aktieris Džons Barovmens, kurš atradās netālu no notikuma vietas izklāstīja, ka mašīna izbrauca cauri galdiem, pie kuriem brokastoja cilvēki, un tad ietriecās veikalā. "Tas bija vienkārši briesmīgi," viņš piebilda.

