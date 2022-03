'Bezprecedenta slaktiņš' – Duda Krievijas vadību pielīdzina nacistu SS. Teksta tiešraide

Krievijas noziedzīgais un asiņainais iebrukums Ukrainā turpinās jau 27. dienu. Iebrucēji palielina savas aviācijas klātbūtni Ukrainas gaisa telpā, bet aplenktā un smagi cietusī ostas pilsēta Mariupole, kā raksturoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, "tiek pārvērsta pelnos". Turpinām arī šodien sekot notikumiem Ukrainā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (27. diena)

Krievija ar artilēriju apšaudījusi Luhanskas apgabala pagaidu administratīvā centra Severodoneckas bērnu slimnīcu, atsaucoties uz glābšanas dienestu, ziņo "The Kyiv Independent". Pēc apšaudes aizdedzies slimnīcas jumts un no ēkas evakuēti tajā līdz šim vēl bijušie septiņi bērni un 15 pieaugušie, ziņojot dienests. Severodonecka, kas kopš Luhanskas nokļūšanas Krievijas okupācijas zonā 2014. gadā kalpo par Luhanskas apgabala centru jau vairākas dienas ir Krievijas spēku ielenkta no trim pusēm - ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem – un pakļauta spēcīgai apšaudei, kā arī uzlidojumiem.

Polijas prezidents Andžejs Duda pēc tikšanās ar Bulgārijas prezidentu Rumenu Radevu paziņojis, ka Krievijas vadība Ukrainā uzvedas kā Hitlers, kā SS spēki Otrā pasaules kara laikā Polijā. "Tas ir bezprecedenta slaktiņš," viņš norādījis, raksta poļu ziņu aģentūra PAP.

Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto pirmdien paziņoja, ka vienotas ES sankcijas pret Krieviju enerģētikas sektorā, kā arī lidojumu aizlieguma zonas noteikšana virs Ukrainas un Polijas piedāvātā miera uzturēšanas misija Ukrainā esot viņa "sarkanās līnijas". Šo lēmumu lemšanas gadījumā viņš brīdināja izmantot Ungārijas veto tiesības. https://www.delfi.lv/news/arzemes/gribat-musu-aizkarpatus-ungaru-lemumu-bloket-es-sankcijas-krievijai-kritize-ukrainas-amatpersona.d?id=54173340

Neskatoties uz to, ka pirmdien Hersonā pa mierīgajiem protestētājiem pret okupācijas varu tika atklāta uguns un izmantotas dūmu granātas, ievainojot vairākus cilvēkus, arī otrdien cilvēki iznāca ielās. Otrdien Krievijas varas iestādes pret protestētājiem izmantoja asaru gāzi. Kad tā izklīdusi, cilvēki atkal sapulcējušies centrālajā laukumā. https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1506227202861703170

Krievijas Valsts dome otrdien apstiprinājusi likumprojektu, kas paredz līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu par "apzināti nepatiesas informācijas" publiskošanu par Krievijas darbībām ārvalstīs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-viltus-zinu-izplatitajiem-par-maskavas-darbibam-arvalstis-draudes-15-gadi-cietuma.d?id=54173056

Ukrainā gājis bojā leģendārā Anglijas futbola kluba Mančestras "United" atbalstītājs Aleksandrs Kukins. Viņš savulaik izveidojis komandas fanu klubu "Kyiv Reds". Šodien sēras par viņa bojāeju paustas arī oficiālajā "Manchester United" komandas "Twitter" profilā. https://twitter.com/ManUtd/status/1505990351605141515

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Gutērrešs aicināja izbeigt "absurdo karu", ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā, kas rada "šausmīgas cilvēku ciešanas", kas "pastiprinās" un ar katru stundu kļūst "neparedzamākas". (CNN)

No Kijivas rietumu apgabala 21. martā izdevās evakuēt 4,3 tūkstošus iedzīvotājus. Ziņu publicēja Kijivas apgabala policija vietnē "Facebook". https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334115115419478&id=100064629762025

Grieķijas ārlietu ministrs paziņojis, ka plāno nogādāt humāno palīdzību aplenktajai ostas pilsētai Mariupolei. Nikoss Dendiass šodien paziņoja, ka viņš personīgi pavadīs humānās palīdzības konvoju, saskaņojot to ar Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju. Viņš sacīja, ka ir nosūtījis Krievijai oficiālu pieprasījumu atļaut piegādes ievest pilsētā, kurā ir liela grieķu kopiena. Ārlietu ministrs, kurš nāca klajā ar paziņojumu pēc tikšanās ar Grieķijas ģenerālkonsulu Mariupolē, nesniedza nekādu informāciju par iespējamo piegādes datumu vai to, no kā sastāvēs humānā palīdzība. (Sky News)

Ukrainas drošības dienesta ģenerālmajors Viktors Jaguns pirmdien sacījis, ka Baltkrievijas autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko faktiski nav savas valsts armijas virspavēlnieks. "Vēl aizvien pastāv liela iespēja, ka Baltkrievija iebruks Ukrainā," viņš stāstīja, papildus norādot uz to, ka potenciālie Baltkrievijas mērķi varētu būt Lucka un Rivnes apgabals – galvenie ceļi Rietumu ieroču piegādei.Ģenerālmajors arī izteicies, ka par Baltkrievijas armiju tagad atbildot Krievija. (UNIAN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien aicināja pāvestu Francisku kļūt par starpnieku Ukrainas konfliktā ar Krieviju, lai palīdzētu mazināt cilvēku ciešanas.Zelenskis atklāja, ka runājis pa telefonu ar pāvestu un pastāstījis viņam par smago humāno situāciju Ukrainā un Krievijas karaspēka praksi bloķēt humānos koridorus. (LETA)

Krievijas okupētajā Hersonā 300 000 cilvēku ir ierobežota pieeja pārtikai un medikamentiem, ziņojusi Ukrainas Ārlietu ministrija.Ja situācija neuzlabosies, pilsētā varētu izvērsties humānā krīze. (Sky News)

Ministru kabinets otrdien, 22. martā, vienojās 2025. gadā valsts aizsardzībai tērēt 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). https://www.delfi.lv/news/national/politics/2025-gada-valsts-aizsardzibai-teres-2-5-no-ikp-lemj-valdiba.d?id=54172136

Iepriekš rakstījām, ka Alekseju Navaļniju atzina par vainīgu krāpniecībā. Tiesa piespriedusi viņam deviņus gadus cietumā. Visas apsūdzības Krievijas opozīcijas līderis noraidījis, uzskatot lēmumu kā politiski motivētu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/navalnijam-piespriez-vel-devinus-gadus-cietuma.d?id=54170902

Resursu trūkuma dēļ Krievija rekrutējot cilvēkus ar parādsaistībām karadarbībai Ukrainā, savā "Facebook" lapā ziņo Ukrainas izlūkdienests.Visas kredītsaistības tikšot dzēstas, ja personas parakstīs līgumu ar Krievijas armiju, tādējādi sūtot viņus karot Ukrainā. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/276001248044636?__cft__[0]=AZU6y2ePnkh7CxRePBYZSfRu1LI0tkMyKq3qOYhJQSU0_B6KEtO047IDDL9hwY8_c8Q0TzYEPC8B03sG9ue_KWp2YwFL_QuN8Zl9Zu7-V_HxMMK8ffoVgLiGHLeJVDg5Lc_teN6ahvbdv2LOKwQa0qqW&__tn__=%2CO%2CP-R

Ukrainas galvaspilsētā Kijivā otrdien bijuši dzirdami vairāki skaļi sprādzieni. Pašā pilsētā šobrīd ieviesta komandantstunda. Viens no sprādzieniem bija tik spēcīgs, ka iedarbināja automašīnu signalizāciju, novērojis CNN.

Francijas autoražotājs "Renault" atsācis darbību Krievijā. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1506215422185648129

Ukrainas veselības ministrs Viktors Ļaško paziņojis, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma valstī ir pilnībā iznīcinātas 10 slimnīcas. (The Guardian)

Okupantu zaudējumi kopš iebrukuma sākuma. Šie ir Ukrainas sniegtie dati un to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1506217743472807940

Ukrainas Ārlietu ministrija apgalvo, ka tūkstošiem ukraiņu bērnu ir "nelikumīgi" izvesti no austrumu Doņeckas un Luhanskas apgabaliem. Bērni esot aizvesti uz Krieviju. (Sky News)

Tiesas izpildītāji Somijā jau konfiscējuši vienu jahtu, kas Somijā bijusi ieziemota. https://www.delfi.lv/news/arzemes/somija-aiztureta-21-jahta-aizdomas-par-saistibu-ar-krievijas-oligarhiem.d?id=54171934

Pasaules Veselības organizācija (PVO) paziņojusi, ka ir pārbaudījusi 62 atsevišķus uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm Ukrainā kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Organizācija paziņoja, ka šajos uzbrukumos gājuši bojā 15 cilvēki, bet vēl vismaz 37 ir ievainoti. (BBC)

Kremļa atbalstītais laikraksts "Komsomoļskaja Pravda" apgalvojis, ka viena no žurnālistu ziņām, kurā tiek vēstīts par Krievijas armijas patiesajiem zaudējumiem, ir aplama. Rakstā tika pieminēts, ka Krievija kopš iebrukuma sākuma ir zaudējusi 9861 savas armijas militārpersonu, lai gan Kremļa oficiālais upuru skaits ir 498. Pēc publicēšanas raksts tika izdzēsts dažu minūšu laikā. (Sky News)

Ukraina ir izrādījusi "varonīgu" pretestību Krievijas iebrukumam, pēc Ukrainas līdera Volodimira Zelenska runas sacīja Itālijas premjerministrs Mario Dragi. "Krievijas valdības augstprātība sadūrās ar Ukrainas tautas godu, (..) [Ukrainai] ir izdevies ierobežot Maskavas ekspansijas mērķus un radīt milzīgas izmaksas iebrūkošajai armijai," viņš sacīja parlamentā. (BBC)

Pie Čornobiļas atomelektrostacijas izcēlušies vairāki savvaļas ugunsgrēki, ziņo Ukrainas parlaments.Ukraina saka, ka tos, visticamāk, izraisījušas artilērijas apšaudes vai arī ļaunprātīga dedzināšana. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdienas rītā uzrunājis Itālijas parlamentu, sakot, ka Krievija vēlas no Ukrainas tikt dziļāk Eiropā. "Ukraina Krievijas armijai ir Eiropas vārti [..], bet barbarus nedrīkst ielaist [Eiropā]." (The Guardian)

Kremlis ir noraidījis apgalvojumus, ka Krievija plāno kiberuzbrukumu. Vladimira Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs žurnālistiem sacīja, ka "atšķirībā no daudzām rietumvalstīm, tostarp ASV, Krievija nenodarbojas ar valsts līmeņa bandītismu". Šie Peskova komentāri izskanēja pēc tam, kad Baltais nams vakar brīdināja, ka Krievijas valdība pēta iespējas potenciālam kiberuzbrukumam. (Sky News)

2021. gada Nobela miera prēmijas laureāts un "Novaja Gazeta" galvenais redaktors Dmitrijs Muratovs ziedos savu Nobela miera prēmijas medaļu Ukrainas bēgļiem.Informācija tika publicēta "Novaja Gazeta" mājaslapā.

Kopš kara sākuma Krievija ir zaudējusi aptuveni 15 300 karavīru, apgalvo Ukrainas Aizsardzības ministrija. Starp okupantu zaudējumiem kopš invāzijas sākuma ir arī 509 tanki, 1556 bruņutehnikas kaujas mašīnas un 252 artilērijas sistēmas. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt.

Ukraina apsūdz Krieviju bērnu deportēšanā. Ukrainas Ārlietu ministrija pirmdien paziņoja, ka 2389 bērni tikuši deportēti piespiedu kārtā no Luhanskas un Doņeckas. Turpretī Krievijas Aizsardzības ministrija svētdien paziņoja, ka minētie bērni esot evakuēti un ka visi cilvēki labprātīgi pametot savas mītnes. (CNN)

Kā piemēru izdevums min, ka ASV nosūtījušas Ukrainai tuvas darbības zeme-gaiss tipa raķešu kompleksu "SA-8", kuru ASV armija saņēmusi, lai pētītu krievu tehnoloģijas un apmācītu amerikāņu karavīrus. https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-uz-ukrainu-suta-padomju-razojuma-pretgaisa-aizsardzibas-sistemas-zino-wsj.d?id=54171184

Ukrainas parlamenta deputāts Odesā Oleksijs Hončarenko BBC norādījis, ka uzskata, ka Krievija izmanto apšaudes apgabalos, kur tās spēki nespēj gūt panākumus uz sauszemes. "Mēs saprotam, ka viennozīmīgi Odesa ir šī kara stratēģiskais mērķis, bet Krievijas armija tur nevar doties pa sauszemi, mūsu armija kontrolē teritoriju, tāpēc [Putins] sāka - visur Ukrainā - bombardēšanu," izteicās Hončarenko.

Ukrainas prezidenta padomdevējs Oleksijs Arestovičs sacīja, ka Kijivas ieņemšana ir Krievijas prioritāte, taču tā būtu "pašnāvība". Viņš pieminēja, ka karš varētu beigties tuvākajās divās vai trijās nedēļās. Tiek uzskatīts, ka Krievijas armijas lēnā virzība uz priekšu ir saistīta ar nekoordinētām darbībām, sliktu loģistiku, kā arī resursu trūkumu. (Sky News)

Džeimss Klepers, kurš savulaik pārraudzījis CIP, FIB, NSA un bija viens no ASV eksprezidenta Baraka Obamas galvenajiem padomniekiem, sniedzis ieskatu par to, kāds varētu būt izlūkdienestu darbs, lai noskaidrotu, kāds ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina "modus operandi" Ukrainas konflikta kontekstā. "Putins lielā mērā bijis izolēts, jo īpaši pēdējos divos gados saistībā ar pandēmiju (..) Tas apgrūtina izlūkdatu vākšanu, kam jūs varat uzticēties, tādēļ daudz tiek pētīts tas, ko viņš dara un saka publiski," skaidroja Klepers. Viņš saka, ka izlūkošanas dienestu darbinieki pārbaudīs attēlus un runas gan no to saturiskā viedokļa, gan manieres, kādā šīs uzrunas pasniegtas. Putins ir paveicis daudzas lietas, kas neatbilst "viņa tradicionālajai vēsajai, pragmatiskajai uzvedībai", novērojis Klepers. Vaicāts, vai Putins ir racionāls, Klepers pauda cerību, ka cilvēks, kurš pārvalda pasaulē lielāko kodolarsenālu, ir racionāls. "Es domāju, ka no daudzām perspektīvām viņš ir ļoti racionāls (..) Bet es zinu, ka viņa uzvedība un izturēšanās pēdējā laikā ir mainījušās salīdzinājumā ar to, kāda tā bija," pauž Klepers. (BBC)

“Krievu pasaules” atbalstītājs aizturēts arī Kijivā. 41 gadu veco vīrieti, kurš stāsta, ka ir mūks, tur aizdomās par izlūkošanas-diversiju darbībām. Viņš atbalstījis Krievijas iebrukumu Ukrainā, aicinājis iznīcināt ukraiņus, vācis informāciju par armijas kontrolposteņu atrašanās vietām un fotografējis kritiskās infrastruktūras objektus. Policija viņu aizturējusi kādā no Kijivas metro stacijām.

Vinnicas apgabalā policija aizturējusi diversantu grupu – piecus cilvēkus, kas pārcēlušies no Harkivas apgabala. Viņi uzturējuši pastāvīgus kontaktus ar Krievijas militārpersonām un nodevuši viņiem savākto informāciju. (Liga.net)

ANO Bēgļu aģentūra otrdien ziņojusi, ka jau vairāk nekā 3.5 miljoni cilvēku ir pametuši Ukrainu. Lielākā daļa bēgļu dodas uz Poliju, taču galamērķis arī ir Ungārija, Rumānija, Slovākija un Moldova. (Sky News)

Tapis zināms, ka 18. martā pēc Krievijas šāviņa trāpījuma pa daudzstāvu dzīvokļu māju Harkivā gājis bojā 96 gadus vecais Boriss Romančenko, kurš ir izdzīvojis nacistu koncentrācijas nometnē Būhenvaldē. https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1505912501355130885

Krievija pārtrauca sarunas ar Tokiju par savstarpējo miera līgumu. Japāna un bijusī Padomju Savienība pēc Otrā pasaules kara nebija noslēgušas miera līgumu, strīdoties par Kuriļu salas piederības tiesībām. Tokija ieviesa sankcijas pret Maskavu par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas izraisīja atbildes reakciju no Kremļa, atsakoties runāt par miera līgumu, kas formāli beigtu karu starp abām valstīm. (The Guardian)

Krievijas uzbrukumu rezultātā Harkivā nopostīts gandrīz tūkstotis ēku, paziņojis Ukrainas valsts ārkārtas dienests.Lielākā daļa no tām ir dzīvojamās ēkas. (BBC)

ASV militārajā palīdzībā Ukrainai sūta vēl PSRS ražotas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras Vašingtona ieguvusi pirms vairākiem gadu desmitiem sāktas slepenas programmas laikā, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, vēstīja izdevums "Wall Street Journal" (WSJ). WSJ norādījis, ka tādi ieroči Ukrainai būs noderīgi, jo tās karavīri zina, kā strādāt ar padomju laika aprīkojumu. (LETA)

Krievijas apšaudē Lisičanskas pilsētā Ukrainas dienvidaustrumu Luhanskas apgabalā nogalināti divi cilvēki un vēl trīs ievainoti, ziņo vietējā amatpersona. Astoņi cilvēki tika izglābti no apšaudes nopostīto māju gruvešiem, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Haidajs. Apšaude skāra arī bērnu slimnīcu, aizdedzinot ēku, piebilda Haidajs. (Al Jazeera)

Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs tika atzīts par vainīgu krāpniecībā. Tas varētu pagarināt viņa esošo cietumsodu par 13 gadiem. Viņš tika apcietināts 2021. gadā, kad atgriezās Krievijā pēc ārstēšanas Vācijā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ieslodzito-navalniju-atzist-par-vainigu-ari-krapnieciba.d?id=54170902

Eiropas Komisija (EK) turpina attīstīt plānus obligāto gāzes krājumu veidošanai, lai izbeigtu Eiropas Savienības (ES) atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, liecina Vācijas ziņu aģentūras DPA rīcībā nonācis ierosinājuma projekts. https://www.delfi.lv/news/arzemes/medijs-ek-rosinas-obligatu-gazes-krajumu-veidosanu.d?id=54170474

Evakuācija no aplenktās Mariupoles notiks arī šodien, ziņojusi Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. Lai sasniegtu mērķi, tiks atvērti trīs koridori, taču nav zināms, vai tas tika saskaņots ar Krieviju. Vakardien, 21. martā, no Mariupoles izdevies evakuēt 3000 cilvēkus. (Sky News)

Ukrainas trešā lielākā pilsēta Odesa tiek uzskatīta par vienu no Krievijas mērķiem. Līdz šim gan ofensīva pret dienvidu galvaspilsētu nav notikusi, ko varētu skaidrot ar Krievijas lēno virzīšanos citās frontēs. Tikmēr pilsēta gatavojas aizsardzībai. (Foto: Sipa/Scanpix/LETA)

Ukrainas militārpersonas ziņo, ka uzņēmums, kas ražo un remontē Krievijas tankus, apturējis darbu savā rūpnīcā Krievijas centrālajā Čeļabinskas reģionā importēto detaļu trūkuma dēļ. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs sociālajā tīklā "Facebook" publicētajā paziņojumā raksta, ka ražotājam "Uralvagonzavod" nācies apturēt ražošanu rūpnīcā ārzemēs ražotu komponentu trūkuma dēļ. Krievijas medijos nav ziņu par Ukrainas aprakstītajām "Uralvagonzavod" problēmām, un arī britu raidsabiedrība BBC nav spējusi apstiprināt Ukrainas paziņojumā ietverto informāciju.

Brazīlijas federālās policijas dati liecina, ka līdz 17.martam Brazīlijā ieradušies gandrīz 900 ukraiņu bēgļu. No šiem 894 bēgļiem 28 cilvēki līdz šim ir iesnieguši pieteikumus palikt Brazīlijā, paziņoja policija. Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru 3.martā parakstīja izpildrīkojumu, kas ļauj Ukrainas pilsoņiem uzturēties Brazīlijā līdz 90 dienām bez vīzas. (CNN)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja vietnieks Mihails Podoļaks sacīja, ka pārrunas ar krieviem ir ļoti sarežģītas; Krievijā savas propagandas rezultātā ir izveidojušies nepatiesi stereotipi un apgalvojumi, kas viņiem neļauj konstruktīvi izvērtēt situāciju.Abas puses būs gatavas runāt par mieru tikai tad, kad tiks atrasts kompromiss. Ukrainas pozīcija ir saglabāt teritorijas nemainību un suverenitāti. (UNIAN)

Jaunākā izlūkošanas informācija par karu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Neskatoties uz smagajām kaujām, Ukrainas spēki turpina atvairīt Krievijas mēģinājumus ieņemt dienvidu pilsētu Mariupoli. Krievijas spēki citviet Ukrainā aizvadījuši vēl vienu ierobežota progresa dienu, un lielākā daļa spēku lielākoties ir apstājušies. Vairākas Ukrainas pilsētas turpina ciest no Krievijas gaisa un artilērijas bombardēšanas, un ANO ziņo, ka vairāk nekā 10 miljoni ukraiņu Krievijas iebrukuma rezultātā tagad ir pārvietojušies valsts iekšienē. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506158129758810119

Krievijas iebrukumā Ukrainā līdz 22. martam nogalināti 117 bērni, bet 155 ievainoti, paziņojis Ukrainas parlaments. ANO līdz šim apstiprinājusi 925 civiliedzīvotāju bojāeju Ukrainā, no tiem 75 bērni (Sky News). Taču šie skaitļi nav pilnīgi, jo visus zaudējumus vēl nav iespējams aplēst un aplenktajā Mariupolē vien vietējām varasiestādēm zināms par vairāk nekā 2000 bojāgājušajiem. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1506159876518690823?ref_src=twsrc%5Etfw

Deviņos no rīta Ukrainā tiek ievērota ikdienas klusuma minūte Krievijas iebrukumā bojāgājušo piemiņai.

Krievijas temobāriskā ieroču sistēma, kuras izmantošana fiksēta pašreizējā iebrukumā, ir smagais ugunsmetējs TOS-1 “Buratino” (jeb jaunākā versija "Solncepjok"). Šī iekārta jau 2015. gadā tika pamanīta Krievijas kontrolētajās Ukrainas daļās. Termobāriskie šāviņi (arī vakuuma bumbas) vispirms mērķa vietā izplata degvielas aerosolu, tad to aizdedzina, radot lielu uguns lodi un vakuumu, kas iztērē visu gaisā esošo skābekli. Šis sprādziens var sagraut nostiprinātas būves un nogalināt cilvēkus, pat ja tie atrodas hermētiski nenoslēgtās aizsardzības pozīcijās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/edso-ukraina-pamana-krievijas-navejoso-elles-masinu-buratino.d?id=46540809

Jau iepriekš izskanēja runas, ka Krievijas spēki Ukrainā izmanto termobāriskos ieročus. Tagad pierādījumus tam publicējuši paši tā sauktās “Doņeckas tautas republikas” spēki. Raidsabiedrība BBC pārbaudījusi un apliecina šī video autentiskumu. https://twitter.com/RALee85/status/1505457731913887746?ref_src=twsrc%5Etfw

Pirms pāris dienām tika ziņots par Krievijas spēku atspiešanu 70 kilometrus no Kijivas Dņepras labajā krastā, taču šī ziņa radusies no ģenerāļa Aleksandra Gruzeviča paziņojuma nepareizas interpretācijas, “Radio Svoboda” skaidro Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Pavļuks. 18. martā Gruzevičs teicis: “Uz šo brīdi labajā krastā pretinieks atsviests 70 kilometru attālumā, kas padara neiespējamu apšaudīšanu, izņemot ar raķetēm.”Pavļuks tagad skaidro, ka šie vārdi nepareizi uztverti, jo runa bijusi par aizsardzības līnijas paplašināšanu līdz 70 kilometriem “kreisā krasta labajā pusē”, kas neļauj pretiniekam pienākt tuvāk pilsētai. https://www.youtube.com/watch?v=sdZ2lH9ixK4

"Krievijas pusē es nebūtu tik drošs par tādu patiesu vēlmi panākt mieru, jo tomēr Krievija šo karu ir sākusi un, iespējams, ka viņi šīs sarunas mēģina izmantot vienkārši, lai šajā laikā karaspēks varētu pārgrupēties," uzskata pētnieks. https://www.delfi.lv/news/national/politics/rostoks-nav-dross-par-krievijas-patiesu-velmi-panakt-mieru-ukraina.d?id=54170518

Ukrainas armijas Ģenerālštāba jaunākajā ziņojumā līdzās jau pieminētajām apgādes problēmām, pieminēta arī krievu karavīru nepakļaušanos pavēlēm. Sumu apgabala Ohtirkas rajonā aptuveni 300 iebrucēju atteikušies doties uzbrukumā un ar 70 tehnikas vienībām pametuši operācijas norises rajonu, apgalvo Ģenerālštābs. Šī informācija pašlaik nav neatkarīgi pārbaudīta. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277993621180390&show_text=true&width=500

Krievijas medijos, pieminot “Facebook” mātes kompāniju “Meta”, turpmāk tai klāt būs jāliek atruna, ka tā ir “ekstrēmistiska organizācija”. Pirms tam pirmdien Krievijas tiesa lēma atzīt “Meta” par “ekstrēmistisku” un aizliegt valstī tās produktus “Facebook” un “Instagram”. Aizliegums gan neattiecas uz citu “Meta” produktu “WhatsApp”. Tādas atrunas par “ekstrēmistisku organizāciju” Krievijā līdz šim medijiem jau bija jāliek, ja tiek pieminēts islāmistu grupējums “Daesh” un ar opozicionāru Alekseju Navaļniju saistītas organizācijas. “Facebook” Krievijā ir bloķēts kopš 4. marta. (BBC)

Sapieru asociācija piebilda, ka pēc uzvaras karā pret Krieviju šīs teritorijas būs pakļautas humānajai atmīnēšanai. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-ukraina-pilnigi-sagravusi-651-dzivojamo-namu-spradzienbistami-prieksmeti-vismaz-82-525-kvadrametru-plasa-teritorija.d?id=54170470

Krievijas spēkiem Ukrainā munīcijas un pārtikas krājumi atlikuši ne vairāk kā trim dienām, līdzīga situācija ir ar degvielu,apgalvo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Jau iepriekš ziņots par okupantu loģistikas problēmām, nespējot pienācīgi apgādāt karojošās vienības. Aizvadītās diennakts laikā iznīcināti vairāk nekā deviņi Krievijas gaisa mērķi – viena lidmašīna, seši droni un divi helikopteri. Pārtverto raķešu skaits vēl tiek precizēts. Pēdējās diennakts laikā vērojama aktīvāka pretinieka aviācijas darbība. (UNIAN)

Lai aizstātu kaujās zaudētās vienības, Krievija iesaista “zemas kvalitātes” rezerves, tostarp pārvieto “zemas gatavības vienības” no Krievijas Tālajiem Austrumiem, analizē ASV bāzētā domnīca “Study of War”. Analītiķi atzīmēm, ka Krievijas spēki ir iesprūduši pie Kijivas un uzbrukuma vietā ir sākuši nostiprināt aizsardzības pozīcijas. Arī Ukrainas ziemeļaustrumos ofensīva stagnē un nav atrisinātas loģistikas problēmas, secina institūts. Taču “lēns, bet stabils [Krievijas] progress” vērojams Mariupolē, kur Krievijas spēki turpina apšaudīt civilo infrastruktūru. Institūts lēš, ka pilsēta kritīs tuvāko nedēļu laikā. (BBC)

Par svarīgāko īsumā: ASV prezidents Džo Baidens uzskata, ka Putins ir “piespiests pie sienas”, kas palielina risku, ka Krievija varētu ķerties pie ķīmisko vai bioloģisko ieroču pielietošanas. Savukārt, lai atbildētu plašajām sankcijām, Krievija varētu pastiprināt kiberuzbrukumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis informē, ka Ukraina atvaira Krievijas spēkus un ir palēninājusi to uzbrukuma ātrumu. Militārie vērotāji jau iepriekš ir norādījuši, ka Krievijas ofensīva buksē smagu zaudējumu un loģistikas problēmu dēļ. Aplenktā ostas pilsēta Mariupole tiek “pārvērsta pelnos”, raksturo Zelenskis. Savukārt satelīta attēli rāda, ka Krievijas spēki nostiprina pozīcijas ap pilsētu. Jebkuras konstitucionālās izmaiņas par valsts drošības garantijām ir izlemjamas referendumā, pārliecināts Ukrainas prezidents. Ukrainas sarunu dalībnieki ar Krieviju ir informēti par to, ka nopietniem kompromisiem būs vajadzīgs tautas akcepts.

Kremļa saimnieks Vladimirs Putins esot ļoti nobažījies par savu dzīvību, vēsta portāls “Daily Beast”. Bailēs tikt noindēts, Putins februārī nomainījis aptuveni tūkstoti savu personīgo darbinieku, atsaucoties uz avotu Krievijas valdībā, raksta portāls. Nomainīti apsargi, pavāri, veļas mazgātājas, sekretāri un citi darbinieki, kas fiziski tuvi diktatoram.

Mariupole tiek pārvērsta pelnos, bet izdzīvos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdienas vakarā paziņoja, ka ostas pilsēta Mariupole tiek “pārvērsta pelnos”, taču tā “izdzīvos”. Zelenskis uzrunā aicināja ukraiņus “darīt visu iespējamo, lai aizstāvētu mūsu valsti un glābtu mūsu tautu”. Prezidents uzsver, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukraina iepazīst arvien vairāk un vairāk varoņu: “Kādreiz parastie ukraiņi tagad ir īsti cīnītāji.” Krievija nespēj noticēt, ka tā ir īstenība, redzot, līdz kādam līmenim var pacelties parasti Ukrainas pilsoņi, bet “mēs liksim Krievijai noticēt”, viņš ir pārliecināts. (CNN)

Pirmdien Krievija palielinājusi aviācijas klātbūtni Ukrainas gaisa telpā. Tie ir gan bezpilota lidaparāti, raķetes, bumbvedēji un iznīcinātāji, skaidro Ukrainas Gaisa spēki. (UNIAN) Iepriekš Lielbritānijas Aizsardzības ministrija analizēja, ka Krievijas iebrukuma ātrums Ukrainā ir samazinājies, jo Maskava nav spējusi iegūt pilnu kontroli pār Ukrainas gaisa telpu. Tāpēc Krievija daudz izmantojot ieročus, kas palaižami no Krievijas gaisa telpas.

Ukrainas armija ziņo, ka atkarojusi Makarivas pilsētiņu, kas atrodas aptuveni 60 kilometrus uz rietumiem no Kijivas. “Pateicoties mūsu aizstāvju varonībai, Ukrainas karogs ir pacelts virs Makarivas, ienaidnieks ir patriekts,” teikts Ģenerālštāba paziņojumā. (BBC).

