Bezvienošanās 'Brexit' apdraud miera uzturēšanas misiju Bosnijā

Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās radītu nopietnas sekas ES vadītai miera uzturēšanas operācijai Bosnijā un Hercegovinā, raksta portāls "Politico".

Operāciju "Althea" ES uzsāka 2004. gadā, lai nodrošinātu Deitonas miera līguma īstenošanu. Šis līgums palīdzēja noslēgt karu bijušās Dienvidslāvijas republikas teritorijā 20. gadsimta 90. gados. Tāpat misijas ietvaros nodrošināta Bosnijas un Hercegovinas bruņoto spēku apmācīšana.

Lielbritānija operācijā spēlē svarīgu lomu, bet var pēkšņi izstāties no tās, ja "Brexit" notiek bez vienošanās. Kāds diplomāts portālam "Politico" atklājis, ka pastāv bažas par to, kas notiks ar operāciju "Althea", ja ES dalībvalstis nespēs ātri vienoties par to, kā Lielbritāniju aizvietos bezvienošanās "Brexit" gadījumā.

Trešdien Eiropas Ārējās darbības dienests ziņoja, ka pagaidām risinājums vēl nav atrasts, piebilstot, ka šobrīd būtu grūti nodrošināt "Althea" operacionālos apstākļus, nepaļaujoties uz pagaidu vienošanos ar Lielbritāniju. Lielbritānija līdz šim nodrošinājusi lielāko daļu no misijā nepieciešamo uzdevumu izpildes, tostarp militāro spēku un izlūkdienestu informācijas iegūšanu.

Pašreizējā situācija ar operāciju "Althea" demonstrē "Brexit" radītās sekas militārajā nozarē, atzīmē medijs. 29. martā – dienā, kad Lielbritānijai bija paredzēts izstāties no ES - "Althea" vadību no britiem pārņēma Francija. Šobrīd operācijā iesaistīti 600 karavīri un tās budžets ir 10,2 miljoni eiro.