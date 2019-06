Bezvienošanās 'Brexit' var šķelt valsti un rosināt jaunu taupības vilni, brīdina ministrs

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208479 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/bezvienosanas-brexit-var-skelt-valsti-un-rosinat-jaunu-taupibas-vilni-bridina-ministrs.d?id=51208479 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51208479 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 86.44.25.129 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-GB,en;q=0.9,en-US;q=0.8,lv;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => cacheID=20181228Xb3011217cc544b10b491fffac2bc23e7; _ga=GA1.2.223272538.1545588684; __gfp_64b=21oQs.8Z_0LYBmSlPf73Ebvf13Dz1NIo9Z9NOm_oxEf.Z7; evid_0025=05a5105d-4312-4e80-a110-23a422b80c28; dcid=805314355,1,1577124691,1545588691,6d12c7b399e6636ffe483702650e2406; cX_P=jq17llr7n8wxlnk6; cX_G=cx%3A3rns35z51yj0c2cu24di3zs1qu%3A2anz05jhrs96n; polc_v2=1; _cb_ls=1; _cb=CQsDiyB33gAGBU1EWn; evid_ref_0025=false; idp=vecis50%2C246787%2CArmands+Rozenbergs%2C270c2y%2Cec543ebd7043a5b3c8a1b6a1d6e73ec91c87f09b; _fbp=fb.1.1549781364818.1774805776; bookmark-intro=1; mostread_lastadded=0; emps=1:1555136544987|2|1555136679791; evid_0025=05a5105d-4312-4e80-a110-23a422b80c28; delfi-adid=51f6c85d-9bfa-4f5c-9401-0369cf9854c4%2C1545588689233%2C1557987393703; __gads=ID=b5ca1c01983b21fe:T=1557987404:S=ALNI_MYQumHwdip1Hfcy0Zxqh7kVUjoPgw; __utma=113760658.223272538.1545588684.1555136543.1559244095.4; __utmz=113760658.1559244095.4.2.utmcsr=facebook.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; _chartbeat2=.1550649355306.1559889051868.1100000000000001.Dsbeq0CZGjhIvx84yDc8LmgC02YTF.1; __io=834d3adcc.e3426724e_1560498669696; _gid=GA1.2.1892858983.1560807124; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#a-kv1008#a-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jx4aenf8umj5a42s; enr_cxense_throttle=throttle; cstp=604800; __io_session_id=19b6f4a22.9f35e4c46_1561012503636; __io_unique_43359=20; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561012846406 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1029677647 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 86.44.25.129, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561013060 )

20.06.2019 08:09 Bezvienošanās 'Brexit' var šķelt valsti un rosināt jaunu taupības vilni, brīdina ministrs (1) Authors LETA Foto: AP/Scanpix/LETA Lielbritānijas finanšu ministrs Filips Hamonds brīdinājis premjera amata kandidātus, ka izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās varētu sašķelt valsti, jo Skotija vēlētos neatkarību, un atņemt nākamajam līderim finansējumu, kas nepieciešams taupības pasākumu izbeigšanai. Visi četri pretendenti, kas turpina cīņu par britu Konservatīvās partijas līdera amatu, pauduši gatavību izstāties no ES bez vienošanās. Tomēr Hamonds, kurš pirms 2016.gada referenduma atbalstīja Lielbritānijas palikšanu ES, sacīja, ka tāda rīcība ir riskanta un var novest pie Leiboristu partijas Džeremija Korbina vadībā nākšanas pie varas. "Es nevaru iedomāties konservatīvo un unionistu valdību, kas aktīvi īsteno bezvienošanās "Brexit", apzināti riskējot ar Apvienoto Karalisti un mūsu ekonomikas labklājību," ceturtdien gaidāmas runas fragmentos paudis ministrs. "Un parlamenta vēlēšanām, pēc kurām par premjeru varētu kļūt Džeremijs Korbins," riskus turpināja uzskaitīt konservatīvo politiķis. Kopš referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no ES Skotijā arvien vairāk izskan aicinājumi rīkot neatkarības referendumu, jo vairākums Skotijas iedzīvotāju pirms trim gadiem nobalsoja par palikšanu ES. Šonedēļ publicētas sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa Konservatīvās partijas biedru, kas jūlijā balsos par pēdējiem diviem partijas līdera amata kandidātiem, pieņemtu Skotijas izstāšanos no Lielbritānijas, ja vien notiek "Brexit". Tāpat Terēzas Mejas pēctecim Lielbritānijas premjera amatā būs jārisina strupceļš valsts parlamentā, kura dēļ izskanējusi ārkārtas vēlēšanu iespējamība. Fragmenti ir no Hamonda runas Lielbritānijas finanšu sektora līderiem, kurā viņš pieļauj, ka jauns referendums vai parlamenta vēlēšanas varētu būt vienīgais veids, kā izkļūt no strupceļa. "Ja jaunais premjerministrs nespēs izbeigt strupceļu parlamentā, viņam būs jāmeklē citi demokrātiski mehānismi," norādījis finanšu ministrs. Tāpat viņš atzinis, ka ārkārtas procentu likmju samazinājums un budžeta pasākumi bezvienošanās "Brexit" ietekmes mazināšanai sniegtu vienīgi īslaicīgu palīdzību britu ekonomikai. "Mēs nevaram likt sev izvēlēties starp mūsu demokrātiju un mūsu labklājību," uzsvēris ministrs. Pēc Mejas atkāpšanās Lielbritānijas Konservatīvā partija izvēlas jauno līderi, kurš automātiski kļūs par britu premjeru. Viņam būs jāvada valsts aiziešana no ES, kuras jaunais termiņš ir oktobra beigas. Meja nespēja panākt vienošanās ar ES apstiprināšanu Lielbritānijas parlamentā.

