Bezvienošanās 'Brexit' var šķelt valsti un rosināt jaunu taupības vilni

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208479 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/bezvienosanas-brexit-var-skelt-valsti-un-rosinat-jaunu-taupibas-vilni.d?id=51208479 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51208479 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.133 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 160.92.7.69 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.90 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,lv;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => __gfp_64b=xj_F5LVHm7Mw.nYGIgvgVCNN9jtkBx5JxLql0qSbhTb.i7; polc=1; __gads=ID=b6394dbfc0409309:T=1505730749:S=ALNI_MbXTxUZ1YkYcHsbumycOTDoPsIRPQ; delfiEmojiX=true; cX_G=cx%3A2ejljk21tkx6j8slko15r1r8w%3Ad7xvfiefgqda; mostread_lastadded=0; _ga=GA1.2.615927739.1494589014; cX_P=j2lrpk6te09l9k8r; evid_0025=e4edab7c-33b6-4604-ac67-58fb323ad8e0; _cb=wvHggCcaezyndW5i; polc_v2=1; _cb_ls=1; newdelfilayout2018=1; emps=1:1544620279878|1|1544620279878; evid_0025=e4edab7c-33b6-4604-ac67-58fb323ad8e0; evid_ref_0025=false; __utmz=113760658.1547629564.661.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); _fbp=fb.1.1549206905905.1175175474; __utma=113760658.615927739.1494589014.1557386782.1558014973.683; dcid=593040019,1,1590132167,1494589014,3d4a9418a8f567b22d24f698d5054f65; _chartbeat2=.1494589023978.1558689062236.1100111111011111.DVpyWaCGeJq8CClKoCmnAAmBKA2ob.2; delfi-adid=ebb40260-52c9-4e25-b832-4a30d5c84d09%2C1533822439667%2C1560147611627; __io=cc5471d2e.377252cbd_1560344001455; cX_S=jww8mvacphw1jp4e; __glmrid=79f76a6a-76f9-49b6-ba23-ac4b666d175f; _gid=GA1.2.1095069426.1560786178; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#d-kv1008#a-kv1009#12-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#24-kv1009#3-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; cx_ib_synced=1; __io_session_id=51d2d5ab7.4b30c9896_1561009621967; __io_unique_43359=20; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561009622070; cstp=604800 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1243129977 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 160.92.7.69, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561009684 )