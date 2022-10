Bijušais britu ģenerālštāba vadītājs: krievu zaudējums Hersonā ir nenovēršams

Bijušais Lielbritānijas ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis lords Franciss Dannats izteicies, ka okupantus Hersonā sagaida "nenovēršama sakāve", raksta "Sky News".

Dannats norādīja, ka Krievijas spēki kaujas laukā joprojām saskaras ar grūtībām, tāpēc Maskava vēršas pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru.

Runājot par Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Ukraina varētu izmantot "netīro bumbu", Dannats piekrīt ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" vērtējumam, ka šādas retorikas galvenais mērķis ir radīt apjukumu.

Ģenerālis piebilst, ka maz ticams, ka Krievija šajā gadījumā veic viltus karoga operāciju, jo tā nevēlētos izmantot šāda veida ieroci pret četrām Ukrainas daļām, kuras tā ir anektējusi un tagad uzskata par savu teritoriju. Šāds uzbrukums nenotiks, ja "Kremlī joprojām eksistēs loģika", saka lords Dannats.