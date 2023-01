Bijušais britu premjers Džonsons Ukrainā ticies ar Zelenski

Lielbritānijas bijušais premjerministrs Boriss Džonsons ieradies Ukrainā, kur apmeklējis Buču, Borodjanku un Kijivā ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, svētdien vēsta ārvalstu mediji.

Šī nav pirmā Džonsona vizīte Ukrainā, taču šoreiz viņš nav ieradies kā britu premjers – politiķis pašlaik neieņem nekādus valdības amatus un ir tikai parlamenta deputāts. Lielbritānijas vēstniecība Kijivā Džonsona vizīti raksturo kā neoficiālu.

"You shouldn't have bothered, oh dear, I'm too honoured!"

(The British Embassy to 🇺🇦 calls it an "unofficial visit") pic.twitter.com/DnvPjwfdTY

— James Waterhouse (@JamWaterhouse) January 22, 2023