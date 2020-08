Bijušajā Covid-19 epicentrā Uhaņā tūkstoši līksmo vērienīgā baseina ballītē

Vēl pirms deviņiem mēnešiem Ķīnas pilsēta Uhaņa bija vieta, kur tika apstiprināti pasaulē pirmie zināmie Covid-19 gadījumi. 11 miljonu cilvēku apdzīvotā pilsēta tika pakļauta stingrai karantīnai, bet sērga tik un tā izplatījās pa visu pasauli.

Fotogrāfijas un video no Uhaņas liecina, ka pagājušajā nedēļas nogalē cilvēki metušies baudīt dzīvi bez bailēm no vīrusa. Tūkstoši ļaužu pulcējās elektroniskās mūzikas festivālā Uhaņas pludmales parkā, ziņo raidsabiedrība "Euronews".

Wuhan goes wild as thousands throng massive pool party in the Chinese city where COVID-19 cases were first found.https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/QaZI8DyZgl