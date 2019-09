Bijušo 'Danske Bank' Igaunijas filiāles vadītāju Rehi atrod mirušu

Igaunijas policija trešdien paziņoja, ka ir atrasts bijušā "Danske Bank" Igaunijas filiāles vadītāja Aivara Rehes līķis.

Igaunijas policijas pārstāvis Kristjans Luks ziņu aģentūrai BNS apstiprināja, ka līķis atrasts Rehes mājas dārzā Tallinas Piritas rajonā. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR vēsta, ka, pēc tās rīcībā esošās informācijas, Rehe izdarījis pašnāvību.

Rehes meklēšana tika uzsākta pirmdien pēc tam, kad pirmdienas rītā 56 gadus vecais Rehe no savām mājām devās pastaigā, no kuras tā arī neatgriezās. Meklēšana mežā netālu no Rehes mājām turpinājās arī otrdien.

Policijā pirmdienas vakarā atzina, ir pamats pieņemt, ka Rehes dzīvībai un veselībai draud nopietnas briesmas, kuras sev varētu radīt pats bijušais baņķieris, tādējādi policija apliecināja, ka tiek pieļauta pašnāvība.

2014. gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka "Danske Bank" Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu pārkāpumus. Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015. gadam caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat 200 miljardiem eiro.

2017. gada nogalē Igaunijā tika uzsākta kriminālizmeklēšana šai lietā, bet, kā laikrakstam "Postimees" apliecināja Igaunijas Ģenerālprokuratūra, pret Rehi izmeklēšana nav uzsākta un viņš nav iesaistīts izmeklēšanas darbībās. Aizdomās par naudas atmazgāšanu lielā apmērā šobrīd tiek turēti desmit bijušie bankas darbinieki.

Pats Rehe, kas vadīja "Danske Bank" Igaunijas filiāli no 2008. līdz 2015. gadam, intervijā avīzei martā sacīja, ka jūtas atbildīgs, bet uzskata, ka pasākumi, kas tolaik bankas filiālē veikti cīņai pret naudas atmazgāšanu, bijuši pietiekami.