Blinkens: ASV Eiropas valstīm piešķirs militāro palīdzību divu miljardu dolāru vērtībā

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ceturtdien paziņoja par militāro palīdzību Ukrainai un citām Eiropas valstīm, kuras Krievija apdraud, vairāk nekā divu miljardu ASV dolāru vērtībā, informē medijs "Associated Press" (AP).

Blinkens sacīja, ka ASV prezidenta Džo Baidena administrācija nodrošinās divus miljardus dolāru militārajam finansējumam Ukrainai un 18 tās kaimiņiem, tostarp NATO dalībvalstīm un reģionālajiem drošības partneriem, "kas ir potenciāli ir Krievijas agresijas apdraudēti nākotnē".

ASV šo summu piešķir papildus 675 miljonu dolāru vērtiem smagajiem ieročiem, munīcijai un bruņutransportieriem, kas paredzēti tikai Ukrainai, par kuriem Pentagona vadītājs Loids Ostins paziņoja konferencē Vācijā. Šajā paketē ietilpst haubices, artilērijas munīcija, kājnieku mašīnas "Humvee", bruņotas ātrās palīdzības mašīnas, prettanku raķešu sistēmas.

