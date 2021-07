Blinkens Vašingtonā tiekas ar Cihanousku

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens pirmdien, 19. jūlijā, Vašingtonā tikās ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svjatlanu Cihanousku (Svetlanu Tihanovsku) , kas tikšanās gaitā mudināja ASV turpināt spiedienu pret Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīmu.

Blinkens pievienojās Cihanouskas sarunām ar Valsts departamenta trešo augstāko amatpersonu Viktoriju Ņūlendu, kas ir pazīstama kā pārliecināta Maskavas kritiķe, opozīcijas līderei dienu pirms viņas sarunām Baltajā namā apliecinot atbalstu.

"Es viņam pateicos par atbalstu Baltkrievijas demokrātiskajiem centieniem," pēc tikšanās sociālajā medijā "Twitter" ierakstīja Cihanouska.

"Es aicināju [ASV] stiprināt palīdzību mūsu pilsoniskajai sabiedrībai, vērst ekonomisko un politisko spiedienu pret režīmu un skubināt Krieviju, lai tā spēlē konstruktīvu lomu šīs krīzes atrisinājumā," norādīja opozīcijas līdere.

