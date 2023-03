Bosnijas serbu vienība atbalsta 'ārvalstu aģentu' likumprojektu

Bosnijas Serbu Republikas valdība ir pieņēmusi likumprojektu, kas paredz, ka bezpeļņas organizācijām, kuras tiek finansētas no ārvalstīm un kuras darbojas šajā Bosnijas vienībā, ir jāreģistrējas un jāziņo par savu darbu, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Likumprojektu, kuru atbalsta Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks (attēlā), vietējā valdība apstiprināja 23.martā. Dodiks saka, ka tiesību akti prasīs ārvalstu finansētām organizācijām, kas darbojas Serbu Republikā ziņot par "visu, ko tās dara", un ir paredzējis, ka tas iegūs arī galīgo atbalstu.

Paziņojumā, kas izdots pēc tam, kad valdība apstiprināja plānotās izmaiņas, teikts, ka spēkā esošais likums par biedrībām un nodibinājumiem, ko finansē no ārvalstīm, regulē to dibināšanu, reģistrāciju, iekšējo organizāciju un darbības pārtraukšanu, bet ne to caurskatāmību. Paziņojumā teikts, ka to politiskā darbība, finanšu pārskatu publicēšana un "viņu darba likumības un citu noteikumu uzraudzība" ir viena no lietām, kas nav reglamentētas.

Līdzīgs "ārvalstu aģentu" likums Krievijā ir izrādījies pretrunīgs un izmantots, lai traucētu mediju organizāciju, tostarp RFE/RL, darbu. ASV amatpersonas ir iebildušas, ka Krievija izmanto savu "ārvalstu aģentu" likumu, lai atturētu sabiedrību no brīvas domu apmaiņas.

Saskaņā ar biedrību un fondu reģistru Bosnijā ir aptuveni 25 600 nevalstisko organizāciju, no tām 7500 atrodas Serbu Republikā. Nav datu, cik daudz no tiem tiek finansētas no ārvalstīm.