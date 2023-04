Krievijas vadoņa Vladimira Putina brauciens uz okupētajām Ukrainas teritorijām, kas saskaņā ar Kremļa apgalvojumu noticis 17. aprīlī, cita starpā bija paredzēts, lai apliecinātu diktatora kā militārā līdera tēlu, uzskata ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) analītiķi.





Ziņojumā norādīts, ka Putina braucienam mērķis varēja būt arī publiski iezīmēt potenciālos grēkāžus pirms Ukrainas ofensīvas.