'Brazīlieši nākuši no džungļiem' – Argentīnas prezidenta komentāri izraisa asu reakciju soctīklos

Argentīnas prezidenta Alberto Fernandesa izteikumi par Brazīlijas iedzīvotāju etnisko izcelsmi izsaukuši asu kritiku gan soctīklos, gan no politiķu puses, raksta "The Guardian".

Preses konferencē, kurā piedalījās arī Spānijas premjers Pedro Sančess, Fernandess izteicās, ka "brazīlieši [nākuši] no džungļiem, bet mēs, argentīnieši, - no kuģiem. Un tie bija kuģi, kas nāca no Eiropas." Vēlāk Argentīnas prezidents atvainojās par saviem komentāriem, mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstot, ka nav vēlējies nevienu aizvainot.

Taču viņa teiktais izraisīja asu reakciju. Brazīlijas prezidenta Žaira Bolsonaru dēls Eduardo, kurš ir arī Brazīlijas Kongresa deputāts, Fernandesa izteikumus nosauca par rasistiskiem un kritizēja Argentīnas ekonomiku. "Es saku, ka kuģis, kas grimst, ir Argentīnas kuģis," viņš rakstīja tviterī.

Līdzīga reakcija attiecībā uz Argentīnas prezidenta teikto izskanējusi arī no vairākiem soctīklu lietotājiem.