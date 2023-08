Brazīlijā reidā pēc policista nošaušanas nogalināti 12 cilvēki

Brazīlijā policijas operācijā, kas tika izvērsta pēc policista nošaušanas netālu no Sanpaulu, nogalināti vismaz 12 cilvēki, otrdien pavēstīja varasiestādes.

Operācija pret narkotirgoņu bandu Guaružā notika piektdien – dienu pēc tam, kad Sanpaulu štata ostas pilsētā patrulēšanas gaitā tika nošauts 30 gadus vecs policists.

"Kopš operācijas sākuma pēc uzbrukuma drošības spēkiem 12 aizdomās turamie gājuši bojā," teikts Sanpaulu štata Drošības ministrijas paziņojumā.

Štata policijas ombuda birojs izmeklē nāves gadījumus operācijas gaitā, norādot, ka kopējais bojāgājušo skaits varētu sasniegt 19, vēsta laikraksts "Folha de Sao Paulo".

Guaruža atrodas 60 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Sanpaulu, un tā ir viena no ostas pilsētām, kas nodrošina kravu plūsmu uz Sanpaulu un no tās.

Operācijas gaitā aizturēti 32 aizdomās turamie, arī policista slepkava, konfiscēti 11 ieroči un 20 kilogrami narkotiku, apliecināja varasiestādes.

Cilvēki zaudēja dzīvību sadursmēs ar policiju, pirmdien sacīja Sanpaulu gubernators Tarsizio de Freitass, noliedzot, ka būtu notikuši tiesību pārkāpumi.

"Ir nepieņemami, ka noziedznieki uzbrūk policistam," viņš sacīja preses konferencē.

"Mēs nevēlamies konfrontāciju, bet mēs arī necietīsim agresiju," uzsvēra gubernators.