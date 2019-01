'Brazīlija sāks atbrīvoties no sociālisma,' pēc inaugurācijas sola 'Tropu Tramps'

Par Brazīlijas prezidentu otrdien oficiāli kļuva pretrunīgi vērtētais Žairs Bolsonaru. Uzrunā politiķis paziņoja, ka viņa valsts atbrīvosies no sociālisma un solīja veikt svarīgas reformas ekonomikas sektorā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Bolsonaru oktobra izskaņā uzvarēja Brazīlijas prezidenta vēlēšanās, pārspējot kreisā spārna "Strādnieku partijas" kandidātu Fernando Hadadu. Kampaņas laikā nereti par "Tropu Trampu" dēvētais politiķis solīja apkarot problēmas, kuras jau ilgāku laiku Brazīlijai sagādā lielas grūtības – korupciju un noziedzību.

Uzrunājot valsts Kongresa deputātus, Bolsonaru norādīja, ka Brazīlija atkal būs valsts, kuru neierobežos ideoloģija. Runājot par ekonomiku, jaunais prezidents solīja "īstenot svarīgas strukturālās reformas," lai mazinātu valsts budžeta deficītu, vēsta britu medijs.

Pēc inaugurācijas Kongresa ēkā, Bolsonaru izteicās, ka Brazīlija "sāks atbrīvoties no sociālisma un politkorektuma".

Uz Bolsonaru inaugurāciju ieradušies bija arī ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo, Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu, Ungārijas premjers Viktors Orbans un Portugāles prezidents Marselu Rebelu de Sousa. Bolsonaru izpelnījies arī atbalstu no ASV prezidenta Donalda Trampa, kurš mikroblogošanas vietnē "Twitter" apsveica Brazīlijas jauno līderi un izteicās, ka ASV ir ar viņu.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019