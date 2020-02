Ne tikai emocijas, britu humors un dažādas politiskās pārliecības, arī sarunas par tradīcijām pavadīja "Brexit". Nu jau tas viss nedaudz pierimis, un varas gaiteņos sākusies skrupuloza spriešana par turpmākajām attiecībām starp britiem un Eiropas Savienību. Tomēr 31. janvārī Lielbritānijai vēsturiskajā mirklī klāt bija "Delfi " žurnāliste Laura Dzērve. Pabija gan skaļos protestos un demonstrācijās, gan tikās ar tautiešiem un Latvijas vēstnieci Apvienotajā Karalistē, lai lasītājiem atklātu patieso ainu, kas pašlaik valda sabiedrībā un arī latviešu diasporā.

"Delfi" atskatās uz spraigākajiem mirkļiem un karstākajām epizodēm no "Brexit" svinībām un to aizkulisēm, kur satikts gan vīrs, tikko pēc sirds operācijas, kas vēlējies tajās piedalīties, gan kaismīgi izstāšanās pretinieki un vēl citi koši personāži.

Kā tur bija?

Vai populārā zviedru grupa "Europe" jelkad varēja iedomāties, ka tās dziesmu "Final countdown" izpildīs šādā vietā un brīdī? Tas ienāk prātā īsi pirms pulksten vienpadsmitiem vakarā, stāvot pūlī Londonā 31. janvārī britu parlamenta skvērā. Orķestrim dziesmu skandējot, ar spēka vārdiem nācijai uz skatuves kāpa "Brexit" partijas vadītājs Naidžels Farāžs. Sanākušie skaļi skaita pēdējās sekundes līdz pulksten 23, un pār manu un apkārtējo galvām līst šampanietis un alus. "We're out" (mēs esam ārā – no angļu val.) rāda lielais ekrāns. Trīsarpus gadus gaidītais "Brexit" ir iestājies.