'Brexit': Pagaidu risinājums Ziemeļīrijas-Īrijas robežas jautājumā ir neaizstājams, norāda Makrons

Francijas prezidents Emanuels Makrons, tiekoties ar Lielbritānijas premjeru Borisu Džonsonu paziņojis, ka pagaidu risinājums Ziemeļīrijas-Īrijas robežas jautājumā ir neaizstājams, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Makrons izteicās, ka Lielbritānijas iedzīvotāju lēmums izstāties no Eiropas Savienības (ES) ir jārespektē, bet piebilda, ka pagaidu risinājums Ziemeļīrijas-Īrijas robežas jautājumā ir nepieciešams, lai nodrošinātu politisko stabilitāti.

Pagaidu risinājuma mērķis ir nodrošināt, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES netiks atjaunota fiziska robeža starp Īriju un Ziemeļīriju. Praksē šī risinājuma īstenošana nozīmētu, ka Ziemeļīrija pēc "Brexit" turpinātu ievērot atsevišķus ES vienotā tirgus noteikumus.

Džonsons vairākkārt asi kritizējis pagaidu risinājumu un pat apgalvojis, ka no tā būtu jāatsakās, lai izvairītos no bezvienošanās "Brexit". Lielbritānijas premjers iepriekš aicinājis domāt par "elastīgiem un radošiem" risinājumiem, ar kuru palīdzību izvairīties no fiziskas robežas atjaunošanas starp Īriju un Ziemeļīriju.

Trešdien Vācijas kanclere Angela Merkele norādīja, ka Lielbritānijai jānāk klajā ar realizējamu plānu Ziemeļīrijas robežas jautājumā. Pēc tikšanās ar Džonsonu Makrons izteicās, ka tuvākajā laikā būtu ļoti grūti panākt jaunu "Brexit" vienošanos, kas būtiski atšķirsies no jau iepriekš panāktās.