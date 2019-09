'Brexit' sarunās panākts milzīgs progress, paziņo Džonsons

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien sacīja, ka viņš guvis "milzīgu progresu" ceļā uz "Brexit" vienošanās panākšanu ar Eiropas Savienību (ES), intervijā Lielbritāniju arī salīdzinot ar amerikāņu komiksu un filmu supervaroni Halku.

"Jāpaveic liels darbs laikā no šā brīža līdz 17. oktobrim," kad ES līderi pulcēsies beidzamajā samitā pirms Lielbritānijas plānotās izstāšanās no ES, intervijā laikrakstam "Mail on Sunday" sacīja premjers. "Bet es došos uz šo samitu, un es panākšu vienošanos. Es esmu stipri pārliecināts. Un ja mēs nepanāksim vienošanos, mēs 31.oktobrī izstāsimies."

Ar šiem spriedumiem Džonsons nācis klajā neilgi pirms pirmdien Luksemburgā gaidāmās tikšanās ar Eiropas Komisijas prezidentu Žanu Klodu Junkeru un ES vecāko "Brexit" sarunvedēju Mišelu Barnjē.

Intervijā Džonsons minēja arī visai neparastu analoģiju, salīdzinot Lielbritāniju ar komiksu varoni Halku. "Jo niknāks Halks paliek, jo stiprāks Halks kļūst, un viņš vienmēr aizbēga, lai arī cik cieši viņš šķietami bija sasaistīts, un tas ir šīs valsts gadījums," skaidroja premjers.

"Mēs izstāsimies 31. oktobrī, un mēs to panāksim. Ticiet man. Kad es tiku pie šī darba, visi teica, ka izstāšanās vienošanās nosacījumos nevar būt pilnīgi nekādu izmaiņu," atgādināja premjers. "Tagad viņi no šīs pozīcijas ir atvirzījušies, un, kā jūs zināt, notiek ļoti, ļoti labas sarunas par to, kā risināt Ziemeļīrijas robežas jautājumu."

"Ir panākts milzīgs progress," uzsvēra Džonsons. Premjers arī atkārtoja, ka "nekādos apstākļos" neatliks "Brexit".