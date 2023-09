BRICS paplašināšanās: pretestība Rietumiem bez skaidra mērķa

Piecu jaunattīstības valstu grupa BRICS, kas bieži vien tiek uzskatīta par pretsvaru Rietumu vadītajai pasaulei, augustā samita laikā Johannesburgā paziņoja, ka ir uzaicinājusi pievienoties vēl sešas valstis. Gaidāms, ka uzaicinātās valstis grupai pievienosies, sākot ar 2024. gada 1. janvāri.



Kā norāda "The New York Times", pašreizējo dalībvalstu – Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) – izvēle ir Argentīna, Etiopija un Irāna. Savukārt no Tuvajiem Austrumiem ielūgumus saņēma Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Ēģipte.

Šis bija līdz šim vērienīgākais samits, ko BRICS dalībvalstis ir rīkojušas. Neskaitot piecas jau esošās dalībnieces, samitā piedalījās vairāk nekā 60 valstis. Jūlija beigās aģentūra "Reuters" ziņoja, ka vairāk nekā 40 valstis ir izrādījušas interesi par iespējamu dalību BRICS, tostarp 22 valstis, kas oficiāli iesniedza lūgumu pievienoties.

BRICS valstis veido aptuveni ceturtdaļu no pasaules iekšzemes kopprodukta (IKP) un vairāk nekā trešdaļu no iedzīvotāju skaita, apgalvo "The Moscow Times"

. Līdz ar paplašināšanos šie rādītāji varētu pieaugt vēl vairāk. Tomēr ne vienmēr tie esot noteicošais faktors, ņemot vērā, ka valstu bloks jau iepriekš ir cīnījies, lai šos skaitļus pārvērstu patiesā ietekmē.