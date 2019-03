Briselē ieveda Orbānu un Latviju. Broks stāsta par aiziešanu, kļūdām un panākumiem

Otrkārt, es biju EP Ārpolitikas komitejas priekšsēdētājs un pēc 1999. gada arī ziņotājs par Eiropas Savienības paplašināšanos, kuru pieredzējām 2004. un 2007. gadā. Līdz ar to līdzās šiem institūciju jautājumiem esmu strādājis, lai Eiropu patiešām padarītu vienotāku.

Vairākos gadījumos tas savulaik nemaz netika tik ļoti atbalstīts, bet mēs to panācām. Un kopumā, ja neņemam vērā Orbānu un [Polijas vadošās partijas "Likums un taisnīgums" līderi Jaroslavu] Kačinski, tas uzskatāms par veiksmes stāstu.

Latvijas politiķi norāda, ka jūs esat viens no cilvēkiem, kuru dēļ Latviju Eiropas Savienībā uzņēma jau 2004. gadā. To panākt bija sarežģīti?

Sākotnēji tas bija ļoti sarežģīti. Baltijas valstis nebija ilgstoši pastāvējušas neatkarīgas valstis, bet gan padomju republikas, un, piemēram, Vācijā politiķi vēl visus 90. gadus pret to bija ļoti piesardzīgi. Turklāt vēl līdz 1994. gadam jūsu valstīs atradās Krievijas Bruņotie spēki, un bija jābūt uzmanīgiem, jo mūsu galvenais mērķis bija atbrīvoties no Krievijas karavīriem. Neviens to nesaprot labāk par jums.